441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar

Akademisyenler, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili tutumun, fahri doktora gibi bir ödülle onurlandırılmasının doğru olmadığını ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

Kudüs İbrani Üniversitesi bünyesindeki 441 akademisyen, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 'a fahri doktora verilmesine karşı çıktı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre akademisyenler, Gazze'ye yönelik saldırılardaki "yumuşak tutumu" nedeniyle Herzog'un bu ödülü hak etmediğini belirten bir bildiri yayımladı.

Akademisyenler, Herzog'un Gazze'ye yönelik saldırılardaki "müsamahakar tutumu" nedeniyle onurlandırılmayı değil, eleştirilmeyi hak ettiğini vurguladı.

Kudüs İbrani Üniversitesi 'nden 441 akademisyenin imzaladığı bir bildiride, üniversite yönetiminin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 'a fahri doktora unvanı verme kararı sert bir şekilde eleştirildi.

Netanyahu: (Fotoğraf: AA)

"YARGIYA DARBE GİRİŞİMİ"

Bildiride ayrıca, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları sürdürme ısrarı ve "yargıya darbe girişimleri" eleştirilirken, 7 Ekim'deki güvenlik zaafiyeti ile Gazze saldırılarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmadığına dikkat çekildi. Herzog'un, esirlerin serbest bırakılması ve soruşturma komisyonu talebi konusunda daha net adımlar atması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca bildiride, Cumhurbaşkanı Herzog'un esirlerin serbest kalması ve resmi soruşturma komisyonu kurulmasına karşı hükümetin Gazze'ye saldırıları sona erdirmemesi nedeniyle istifa dahil her türlü bedeli ödemeye hazır olması gerektiği vurgulandı.