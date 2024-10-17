Roger Waters’tan Başkan Erdoğan’a Filistin teşekkürü: Batı’da soykırıma karşı tek ses

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e verdiği destek ile bilinen dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucusu ve solisti Roger Waters Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Roger Waters, Takvim Foto Arşiv

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

ROGER WATERS'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı Batı'da tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

Pink Floyd’un kurucusu ve solisti Roger Waters Filistin’e verdiği destek dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti, X

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.