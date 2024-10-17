Kuzey Kore’den bir ilk! Bombalar atılmıştı: Düşman devlet ilan etti

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir ilk yaşandı. Kuzey Kore'nin Güney ile aradaki yolları bombalamasının ardından yeni bir hamle geldi. Kuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı. Söz konusu adımın ʺdüşmanın siyasi ve askeri provokasyonlarıʺ ve ʺzorlu güvenlik ortamıʺ nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği belirtildi, Talvim Foto Arşiv

KUZEY KORE GÜNEY'İ DÜŞMAN DEVLET İLAN ETTİ Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığını duyurdu. Kuzey Kore’den Güney Kore’ye saldırı! Kim Jong Un yolları havaya uçurdu ANAYASADA KRİTİK DEĞİŞİKLİK KCNA'nın haberine göre, Güney ile son dönemlerde gerilim tırmanırken Kuzey Kore, bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı. Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi. Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi. Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Foto Arşiv