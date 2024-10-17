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Kuzey Kore’den bir ilk! Bombalar atılmıştı: Düşman devlet ilan etti

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında tansiyon had safhaya çıktı. Kuzey Kore’nin Güney Kore ile arasındaki yolları bombalamasının ardından Kim Jong Un’dan yeni bir hamle daha geldi. Kuzey Kore Güney’i resmen düşman devlet ilan etti.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 12:00
Kuzey Kore’den bir ilk! Bombalar atılmıştı: Düşman devlet ilan etti

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bir ilk yaşandı. Kuzey Kore'nin Güney ile aradaki yolları bombalamasının ardından yeni bir hamle geldi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı. Söz konusu adımın ʺdüşmanın siyasi ve askeri provokasyonlarıʺ ve ʺzorlu güvenlik ortamıʺ nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği belirtildi, Talvim Foto ArşivKuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı. Söz konusu adımın ʺdüşmanın siyasi ve askeri provokasyonlarıʺ ve ʺzorlu güvenlik ortamıʺ nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği belirtildi, Talvim Foto Arşiv

KUZEY KORE GÜNEY'İ DÜŞMAN DEVLET İLAN ETTİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığını duyurdu.

Kuzey Kore’den Güney Kore’ye saldırı! Kim Jong Un yolları havaya uçurduKuzey Kore’den Güney Kore’ye saldırı! Kim Jong Un yolları havaya uçurdu

ANAYASADA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

KCNA'nın haberine göre, Güney ile son dönemlerde gerilim tırmanırken Kuzey Kore, bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı.

Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

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GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

Öte yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı, Takvim Foto ArşivKuzey Kore, Güney Kore ile olan kara ve demiryolu bağlantısını tamamen kestiğini açıkladı, Takvim Foto Arşiv

KİM JONG UN'DAN ANAYASA ÇAĞRISI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

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