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Amazon'da 'Filistin' krizi: Taktığı kolye sonrası Siyonistler boykot kampanyası başlattı

E-ticaret platformu Amazon'da çalışan üst düzey yönetici Ruba Borno'nun taktığı Filistin haritalı kolye, soykırım destekçilerinin adeta kudurttu. Soykırım destekçileri boykot kampanyası başlatırken, şirket videoyu kaldırdığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 01:43 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 01:43
Amazon’da ’Filistin’ krizi: Taktığı kolye sonrası Siyonistler boykot kampanyası başlattı

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E-ticaret platformu Amazon'da görevli bir yöneticinin taktığı Filistin haritalı kolye, Soykırımcıları adeta kudurttu.

Amazon'un paylaştığı bir videoda Ruba Borno isimli şirket yöneticinin Filistin kolyesi takması, şirketi boykot çağrılarıyla karşı karşıya bıraktı. Amazon ise yaptığı açıklamada videonun siyasi bir amaç taşımadığını vurgulayarak, içeriğin kaldırıldığını duyurdu.

Ruba Borno'nun taktığI 1946 yılındaki Filistin haritasını tasvir eden kolye soykırım destekçilerini harekete geçirirken binlerce kişinin Amazon üyeliğini iptal ettiği iddia edildi.

Ruba Borno'nun taktığı Filistin haritasını tasvir eden kolyeRuba Borno'nun taktığı Filistin haritasını tasvir eden kolye

AMAZON VİDEOYU KALDIRDI

'Boykot' çağrılarının ardından konuya ilişkin açıklamada yapan Amazon, videonun kaldırıldığını söyledi.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çekilen videonun siyasi bir açıklama olması amaçlanmamıştı. Ancak videoyu kaldırdık ve önümüzdeki günlerde yeni bir tane yayınlayacağız."

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