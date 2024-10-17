Amazon’da ’Filistin’ krizi: Taktığı kolye sonrası Siyonistler boykot kampanyası başlattı

E-ticaret platformu Amazon'da görevli bir yöneticinin taktığı Filistin haritalı kolye, Soykırımcıları adeta kudurttu.
Amazon'un paylaştığı bir videoda Ruba Borno isimli şirket yöneticinin Filistin kolyesi takması, şirketi boykot çağrılarıyla karşı karşıya bıraktı. Amazon ise yaptığı açıklamada videonun siyasi bir amaç taşımadığını vurgulayarak, içeriğin kaldırıldığını duyurdu.
Ruba Borno'nun taktığI 1946 yılındaki Filistin haritasını tasvir eden kolye soykırım destekçilerini harekete geçirirken binlerce kişinin Amazon üyeliğini iptal ettiği iddia edildi.