Amazon’da ’Filistin’ krizi: Taktığı kolye sonrası Siyonistler boykot kampanyası başlattı

Ruba Borno'nun taktığI 1946 yılındaki Filistin haritasını tasvir eden kolye soykırım destekçilerini harekete geçirirken binlerce kişinin Amazon üyeliğini iptal ettiği iddia edildi.

Amazon'un paylaştığı bir videoda Ruba Borno isimli şirket yöneticinin Filistin kolyesi takması, şirketi boykot çağrılarıyla karşı karşıya bıraktı. Amazon ise yaptığı açıklamada videonun siyasi bir amaç taşımadığını vurgulayarak, içeriğin kaldırıldığını duyurdu.

E-ticaret platformu Amazon 'da görevli bir yöneticinin taktığı Filistin haritalı kolye, Soykırımcıları adeta kudurttu.

Ruba Borno'nun taktığı Filistin haritasını tasvir eden kolye

AMAZON VİDEOYU KALDIRDI

'Boykot' çağrılarının ardından konuya ilişkin açıklamada yapan Amazon, videonun kaldırıldığını söyledi.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çekilen videonun siyasi bir açıklama olması amaçlanmamıştı. Ancak videoyu kaldırdık ve önümüzdeki günlerde yeni bir tane yayınlayacağız."