Filistinli mücahitler Gazze’de direniyor: 4 İsrail askeri gebertildi

Soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik katliamlara imza atıyor.



Siyonist ordunun sivilleri hedef alan saldırılarında 50 bine yakın Filistinli şehit oldu on binlercesi yaralandı. Bölgedeki İsrail mezalimi sürerken Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde çatışmalar şiddetlendi.



"ÇOK ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"



İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusuyla Filistinli gruplar arasında "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilerek, "bölgenin kapsamlı şekilde tahliye edilmesinin" hedeflendiği aktarıldı.



Gebertilen İsrail askerleri (Takvim.com.tr)



İsrail askerleriyle Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların "Beyt Hanun bölgesinde yoğunlaştığı" ifade edildi.



4 İSRAİL ASKERİ GEBERTİLDİ



Öte yandan Filistinli mücahitlerin direnişi sürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri gebertildi, 6 siyonist yaralandı.







