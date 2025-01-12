SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Filistinli mücahitler Gazze'de direniyor: 4 İsrail askeri gebertildi

Gazze'nin kuzeyinde Filistinli mücahitlerin direnişi sürüyor. Beyt Hanun bölgesinde yoğunlaşan çatışmalarda 4 İsrail askeri gebertildi, 6 siyonist yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:22
Filistinli mücahitler Gazze’de direniyor: 4 İsrail askeri gebertildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik katliamlara imza atıyor.

    Siyonist ordunun sivilleri hedef alan saldırılarında 50 bine yakın Filistinli şehit oldu on binlercesi yaralandı. Bölgedeki İsrail mezalimi sürerken Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde çatışmalar şiddetlendi.

    "ÇOK ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

    İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusuyla Filistinli gruplar arasında "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilerek, "bölgenin kapsamlı şekilde tahliye edilmesinin" hedeflendiği aktarıldı.

    Gebertilen İsrail askerleri (Takvim.com.tr)Gebertilen İsrail askerleri (Takvim.com.tr)

    İsrail askerleriyle Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların "Beyt Hanun bölgesinde yoğunlaştığı" ifade edildi.

    4 İSRAİL ASKERİ GEBERTİLDİ

    Öte yandan Filistinli mücahitlerin direnişi sürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askeri gebertildi, 6 siyonist yaralandı.



    Rehine krizinde İsrailden dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katara gidecekRehine krizinde İsrailden dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katara gidecek

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 16 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Meteoroloji 12 Ocak hava durumu | Marmara’ya kar geliyor: İstanbul dahil 13 ile sarı alarm verildi!
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört