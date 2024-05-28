Kudüs’te bıçaklı saldırı! Bir Rus vatandaşı iki İsrail polisini yaraladı

İsrail basını, Kudüs'te iki polisin bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu. Eski Şehir Yafa kapısında meydana gelen bıçaklı saldırıda iki polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.

İKİ İSRAİL POLİSİNİ BIÇAKLADI

Pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen hadisede yaralanan polislerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

İsrail basını polislere saldıran kişinin Rusya'dan gelen yabancı uyruklu biri olduğunu belirtti.

Polis, bıçaklama hadisesinin terör saldırısı değil, suç teşkil eden bir eylem olduğunu açıkladı.