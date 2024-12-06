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Ray canına! Japonya’da saatte 603 kilometrelik hızlı tren rekoru

Japonya’daki dünyanın en hızlı treni “Maglev” saatte 600 kilometreyi aşıyor. Raydan yukarıda giderek inanılmaz yüksek hızlara ulaşabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Ray canına! Japonya’da saatte 603 kilometrelik hızlı tren rekoru

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Japonya'nın manyetik raylı tren teknolojisi (Maglev) ile geliştirdiği, saatte 603 kilometre hıza ulaşarak dünya rekoru kıran bir mühendislik harikası. Elektromıknatıslar kullanarak raydan birkaç santimetre yukarıda giden bu maglev tren, fiziksel temastan kaynaklı sürtünmeyi de ortadan kaldırıyor. "Maglev" denilen süper iletken manyetik trenlerin adı, "manyetik" ve "leviation (havaya kaldırma)" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

"ERTELENDİ"
Maglev, Nisan 2015'te iki kara hız rekorunu kırdı. Tren saatte 603 kilometre gidiyordu. 2009 yılında onaylandı. 2027 yılına kadar hayata geçecekti ancak ertelendi. 2034'ten sonraya kadar sürebileceği bekleniyor. Projenin 55 milyar dolara eşdeğer bir maliyete mal olması bekleniyor.

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