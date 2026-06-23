ABD istihbaratında neler oluyor? Önce gizli tarikat skandalı şimdi de dev tasfiye

Eski Direktör Tulsi Gabbard'ın bir Hindu tarikatı ile bağlantılı olduğu iddiaları, ABD istihbaratında büyük bir skandala yol açtı.

Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü iken Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine gelen Pulte, göreve başlamadan önce tüm çalışanların listesini talep etti.

ABD istihbaratı skandallarla çalkalanıyor. Tulsi Gabbard'ın ardından ABD'nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü vekili olarak atanan Bill Pulte'nin büyük çaplı işten çıkarmalara başladığı öne sürüldü. Eski Direktör Tulsi Gabbard'ın tarikat bağı gündem olurken peş peşe işten çıkarmalar da dikkat çekti.

ABD'de istihbarat kaosu, Fotoğraflar: Reuters

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRLÜĞÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

CNN'e konuşan bir kaynak, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine başlamadan önce tüm çalışanların listesini talep ettiği ve planlanandan bir gün önce göreve başladığını belirtti. Bu talebin toplu işten çıkarma ile ilişkili olduğu belirtildi.

400 KİŞİ BELİRLEDİLER

Toplamda kaç kişinin işten çıkarıldığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir kaynak ise NBC News'e konuştu ve Pulte'nin gelecek haftalarda Ulusal Terörle Mücadele Merkezi bünyesinde işten çıkarılacak 400 çalışanı belirlemelerini istediğini öne sürdü.