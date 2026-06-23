ABD istihbaratında neler oluyor? Önce gizli tarikat skandalı şimdi de dev tasfiye
ABD istihbaratının tepesindeki Tulsi Gabbard’ın gizemli tarikat bağlantılarıyla sarsılan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, şimdi de Trump’ın sadık adamı Bill Pulte’nin başlattığı yüzlerce kişilik tasfiye operasyonuyla çalkalanıyor. Gabbard'ın ani istifasının ardından istihbarat ile iligisi olmayan ve Trump'a yakınlığıyla biliinen Pulte'nin istihbaratın başına geçmesi dikkat çekmişti. Ardından Gabbard'ın tarikat bağı ortaya çıkarken şimdi ise direktörlük yüzlerce kişinin işten çıkarılmasıyla gündemde.
Hızlı Özet Göster
- Bill Pulte, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü vekili olarak atandıktan sonra büyük çaplı işten çıkarmalara başladı.
- Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü iken Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine gelen Pulte, göreve başlamadan önce tüm çalışanların listesini talep etti.
- NBC News'e göre, Pulte'nin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde 400 çalışanın işten çıkarılmasını planladığı iddia edildi.
- Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes ve Demokrat Senatör Mark Warner, Pulte'ye büyük çaplı personel kesintilerinin kurumun misyonunu riske atabileceği uyarısında bulundu.
- Eski Direktör Tulsi Gabbard'ın bir Hindu tarikatı ile bağlantılı olduğu iddiaları, ABD istihbaratında büyük bir skandala yol açtı.
ABD istihbaratı skandallarla çalkalanıyor. Tulsi Gabbard'ın ardından ABD'nin yeni Ulusal İstihbarat Direktörü vekili olarak atanan Bill Pulte'nin büyük çaplı işten çıkarmalara başladığı öne sürüldü. Eski Direktör Tulsi Gabbard'ın tarikat bağı gündem olurken peş peşe işten çıkarmalar da dikkat çekti.
ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRLÜĞÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI
CNN'e konuşan bir kaynak, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine başlamadan önce tüm çalışanların listesini talep ettiği ve planlanandan bir gün önce göreve başladığını belirtti. Bu talebin toplu işten çıkarma ile ilişkili olduğu belirtildi.
400 KİŞİ BELİRLEDİLER
Toplamda kaç kişinin işten çıkarıldığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir kaynak ise NBC News'e konuştu ve Pulte'nin gelecek haftalarda Ulusal Terörle Mücadele Merkezi bünyesinde işten çıkarılacak 400 çalışanı belirlemelerini istediğini öne sürdü.
TRUMP'IN ADAMI ANINDA HAREKETE GEÇTİ
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes ile Demokrat Senatör Mark Warner, Pulte'ye gönderdikleri mektupta, yüzlerce çalışanın izne çıkarılacağı veya görevlerine son verileceği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ifade etti. Mektupta, büyük çaplı personel kesintilerinin kurumun misyonunu riske atabileceği uyarısında bulunuldu. Pulte'nin istihbarat topluluğundaki deneyim eksikliğine işaret edilen mektupta, Kongre ile istişare edilmeden önemli yapısal değişikliklere gidilmemesi gerektiği belirtildi.
Hiçbir istihbarat deneyimi olmayan ve Trump'a sadık bir isim olan Pulte geçtiğimiz haftalarda teşkilatın başına geçti. Pulte görevi devraldıktan sonra yüzlerce kişiyi işten çıkaracağını söylemişti.
TALİMAT BİZZAT TRUMP'TAN
Trump is Pulte'nin kurumdaki işten çıkarmaları sert bir şekilde gerçekleştirmesini istediğini açıkça belirtti. Trump bu ayın başlarında, ODNI (Ulusal İstihbarat Direktörlüğü) kadrosunun "çok uzun zamandır çok fazla" olduğunu söylemiş ve gazetecilere kesintiler yapılmasından rahatsız olmayacağını ifade etmişti.
ABD İSTİHBARATININ TEPESİNDEKİ TARİKAT
ODNI son dönemde gündemden düşmüyor. Gündemi sarsan en büyük iddia ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevinden ani bir kararla ayrılan Tulsi Gabbard'ın, çocukluğundan beri bağlı olduğu Hawaii merkezli "Science of Identity Foundation" (SIF) adlı Hindu tarikatı ve lideri Chris Butler tarafından bir kukla gibi yönetildiği.
Washington Post gazetesinin sızdırılan 25 bin sayfalık gizli belgelere dayandırdığı habere göre, Gabbard'ın sunduğu yasa tasarılarından televizyon röportajlarındaki mimiklerine ve sosyal medyadaki sahte trol ordusu operasyonlarına kadar tüm siyasi kariyeri tarikat liderinin şifreli talimatlarıyla şekillendirildi. Gabbard'ın sözcüleri ve tarikat yönetimi iddiaları "anti-Hindu bağnazlığı" ve belgeyi sızdıran eski çalışanın şantaj girişimi olarak nitelendirip reddederken, sızıntılar ABD istihbaratının göbeğinde gizli bir güç odağının faaliyet gösterdiğini kanıtlayarak Washington'da büyük bir skandala yol açtı.