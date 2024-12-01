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Putin'in herkesten sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli saklı yaşadığı bir ilişkiden dünyaya gelen kızı 21 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh'in, Paris'te sahte bir kimlikle yaşadığı ve DJ olarak çalıştığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Putin’in herkesten sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı

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Resmi olarak 2 kızı olduğu duyurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında, eski eşi Lyudmila Putina ile evli olduğu dönemde, eski bir temizlik görevlisi olan Svetlana Krivonogikh ile yasak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yasak aşkın meyvesi olarak Elizaveta Krivonogikh isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren temizlik görevlisi Svetlana, Putin ile yaşadığı bu gizli aşkın ardından Rusya'nın en zengin kadınları arasına girdi. Şu an 21 yaşında olduğu öğrenilen Elizaveta Krivonogikh'in Fransa'da yaşadığı anlaşıldı. Ukrayna televizyon kanalı TSN'nin yaptığı araştırmaya göre, Putin'in en küçük kızı olduğu düşünülen Krivonogikh'in, Paris'te yaşadığı ve DJ olarak çalıştığı bildirildi.

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