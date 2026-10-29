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Arnavutluk meclisi karıştı! Muhalefet sis bombası ve meşalelerle kürsüyü bastı

Arnavutluk Meclisi, 17 gündür süren öğrenci protestolarında polisin uyguladığı şiddet nedeniyle muhalefet milletvekillerinin kürsüyü bloke edip sis bombası ve meşale kullandığı gergin anlara sahne oldu. Hükümeti öğrencilere yönelik şiddetten sorumlu tutan muhalefetin eylemi sonrası Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verirken, aranın ardından gündem maddelerini tartışmaksızın doğrudan oylamaya sundu.

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Arnavutluk meclisi karıştı! Muhalefet sis bombası ve meşalelerle kürsüyü bastı

Arnavutluk Meclisinde, ülkede 17 gündür süren öğrenci gösterileri nedeniyle gerginlik yaşandı.

Meclis, bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Arnavutluk meclisi karıştı. Fotoğraf: AAArnavutluk meclisi karıştı. Fotoğraf: AA

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığını ifade etti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere uygulanan şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.

Arnavutluk meclisi karıştı. Fotoğraf: AAArnavutluk meclisi karıştı. Fotoğraf: AA

MECLİS DUMAN ALTINDA

Berisha'nın konuşması esnasında muhalefet milletvekilleri meclis kürsüsünü bloke ederek sis bombası kullandı ve meşale yaktı.

Muhalefet milletvekilleri ayrıca polisin göstericilere şiddet uyguladığını belgelediğini iddia ettikleri fotoğraflar gösterdi.

Gerginliğin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi.

Aranın ardından Peleshi gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.

Arnavutluk'ta, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

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