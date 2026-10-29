Meclis, bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplandı.

Arnavutluk meclisi karıştı. Fotoğraf: AA

Muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığını ifade etti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere uygulanan şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.