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Batılı devletler ve AB'den İsrail'e destek: Gazze'deki soykırıma tepki gösteren Japonya'nın davetini reddettiler

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada gibi Batılı ülkelerin Büyükelçileri, Japonya'da düzenlenecek olan Nagazaki atom bombası saldırısını anma etkinliğine katılmayacaklarını açıkladı. Gelen bilgilere göre büyükelçiler, Gazze'de 40 bin üzerindeki Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle törene katılmayacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 17:53 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 18:55
Batılı devletler ve AB’den İsrail’e destek: Gazze’deki soykırıma tepki gösteren Japonya’nın davetini reddettiler

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ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri, Cuma günü yapılacak Nagazaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in davet edilmediği gerekçesiyle katılmama kararı aldı.

Hiroşima ve Nagazaki'de patlatılan atom bombası, Japonya. Hiroşima ve Nagazaki'de patlatılan atom bombası, Japonya.

ATOM BOMBASI KURBANLARINA ANMA TÖRENİNE KATILMAYACAKLAR

Batılı devletlerden Cuma günü Japonya'nın güneybatısındaki Nagasaki şehrinde düzenlenecek yıllık barış törenine katılmama kararı geldi.

Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmediklerini açıklamıştı. Suzuki'nin Haziran ayında açıkladığı karara ilişkin anma törenine günler kala Batılı büyükelçilerden yanıt geldi.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm EmanuelABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel

BATILI DEVLETLER İSRAİL'İ GEREKÇE GÖSTERDİ

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri Cuma günü yapılacak anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı. Söz konusu ülkelerin törene daha düşük düzeyli heyet göndereceği bildirildi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü bu kararın "etkinliği siyasileştirdiğini" ifade ederek ABD Büyükelçisi Rahm Emanuel'in katılmayacağını açıkladı.

Kaynaklara göre, törene Emanuel adına, Nagasaki yakınlarındaki Fukuoka'daki ABD Konsolosluğu'nun baş görevlisi Chuka Asike'nin katılacağı bildiriliyor.

İngiltere'nin Japonya Büyükelçisi Julia Longbottom da töreni kaçıracağını çünkü İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'in etkinliğe davet edilmediğini söyledi.

Japonya'nın İsrail Büyükelçisi Gilad CohenJaponya'nın İsrail Büyükelçisi Gilad Cohen

DAVETİYE GÖNDERİLMEDİ

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuk, Gazze savaşı protestolarına yol açabileceği endişesiyle İsrail Büyükelçisi Gilad Cohen'e davetiye göndermediklerini açıklamıştı.

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