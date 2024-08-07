Batılı devletler ve AB’den İsrail’e destek: Gazze’deki soykırıma tepki gösteren Japonya’nın davetini reddettiler

ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel

BATILI DEVLETLER İSRAİL'İ GEREKÇE GÖSTERDİ

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri Cuma günü yapılacak anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı. Söz konusu ülkelerin törene daha düşük düzeyli heyet göndereceği bildirildi.



ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü bu kararın "etkinliği siyasileştirdiğini" ifade ederek ABD Büyükelçisi Rahm Emanuel'in katılmayacağını açıkladı.

Kaynaklara göre, törene Emanuel adına, Nagasaki yakınlarındaki Fukuoka'daki ABD Konsolosluğu'nun baş görevlisi Chuka Asike'nin katılacağı bildiriliyor.

İngiltere'nin Japonya Büyükelçisi Julia Longbottom da töreni kaçıracağını çünkü İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'in etkinliğe davet edilmediğini söyledi.