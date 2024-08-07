Batılı devletler ve AB’den İsrail’e destek: Gazze’deki soykırıma tepki gösteren Japonya’nın davetini reddettiler

ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri, Cuma günü yapılacak Nagazaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in davet edilmediği gerekçesiyle katılmama kararı aldı.
Hiroşima ve Nagazaki'de patlatılan atom bombası, Japonya.
ATOM BOMBASI KURBANLARINA ANMA TÖRENİNE KATILMAYACAKLAR
Batılı devletlerden Cuma günü Japonya'nın güneybatısındaki Nagasaki şehrinde düzenlenecek yıllık barış törenine katılmama kararı geldi.
Japonya'daki Nagazaki şehrinin Belediye Başkanı Shiro Suzuki, ABD'nin atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmediklerini açıklamıştı. Suzuki'nin Haziran ayında açıkladığı karara ilişkin anma törenine günler kala Batılı büyükelçilerden yanıt geldi.
ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel
BATILI DEVLETLER İSRAİL'İ GEREKÇE GÖSTERDİ
ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri Cuma günü yapılacak anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı. Söz konusu ülkelerin törene daha düşük düzeyli heyet göndereceği bildirildi.
ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Sözcüsü bu kararın "etkinliği siyasileştirdiğini" ifade ederek ABD Büyükelçisi Rahm Emanuel'in katılmayacağını açıkladı.
Kaynaklara göre, törene Emanuel adına, Nagasaki yakınlarındaki Fukuoka'daki ABD Konsolosluğu'nun baş görevlisi Chuka Asike'nin katılacağı bildiriliyor.
İngiltere'nin Japonya Büyükelçisi Julia Longbottom da töreni kaçıracağını çünkü İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'in etkinliğe davet edilmediğini söyledi.