Putin, Şi ve Modi’den sonra Lukaşenko’ya da taktı! Nedir bu Aziz Andrey?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.
Putin, Kremlin Sarayı'nda, Lukaşenko'ya, Rus Çarı 1. Petro döneminde verilmeye başlanan, ülkenin en üst düzey devlet nişanı olan Aziz Andrey Nişanı'nı taktı.
Şi Cinping ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)
Rusya'nın en yüksek dereceli nişanı Aziz Andrey, 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Putin tarafından takdim edildi.
Modi ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)
Aynı nişan Temmuz 2024'te Hindistan lideri Modi'ye de verildi.
Lukaşenko ve Putin (AFP)
Öte yandan Putin ve Lukaşenko ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti. Putin, "İstatistiklerimize göre ticaret hacmimiz 46,5 milyar dolar." dedi.
İki ülke arasında sanayide etkileşimi geliştirmeye ve tarım alanında birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Putin, son 1,5 yıldır aktif olarak mikroelektronikle ilgilendiklerini dile getirdi. Putin, "Uçak yapımı alanında, uçak endüstrisinde de yeni fırsatlar açılıyor." ifadesini kullandı.
Putin, Sovyet zamanlarından beri Belarus'a "Sovyetler Birliği'nin montaj atölyesi" denildiğini hatırlatarak, Belarus'un ekonomi ve endüstriyel üretim alanındaki bu avantajları koruduğunu söyledi.