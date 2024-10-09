Putin, Şi ve Modi’den sonra Lukaşenko’ya da taktı! Nedir bu Aziz Andrey?

Lukaşenko ve Putin (REUTERS)



Lukaşenko da Batı'nın Belarus ve Rusya'ya yönelik baskılardan sonuç alamadığına dikkati çekerek, "Rusya ile ilişkilerimize gelince, bence bunun en önemli sonucu, Batı'nın başta ekonomi ve finans olmak üzere bizi boğmak için planlar yaptığı ancak bunun işe yaramadığıdır. Zaten bunu kendileri de itiraf ediyor." dedi.

Rusya ile birçok alanda çalıştıklarını belirten Lukaşenko, Rusya'nın tarımdan mikroelektronik ürünlere kadar Belarus'un ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.







