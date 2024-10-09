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Putin, Şi ve Modi'den sonra Lukaşenko'ya da taktı! Nedir bu Aziz Andrey?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan lideri Modi'den sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Aziz Andrey Nişanı taktı. Peki, nedir bu Aziz Andrey nişanı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 17:20
Putin, Şi ve Modi’den sonra Lukaşenko’ya da taktı! Nedir bu Aziz Andrey?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda, Lukaşenko'ya, Rus Çarı 1. Petro döneminde verilmeye başlanan, ülkenin en üst düzey devlet nişanı olan Aziz Andrey Nişanı'nı taktı.

Şi Cinping ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)Şi Cinping ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)

Rusya'nın en yüksek dereceli nişanı Aziz Andrey, 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Putin tarafından takdim edildi.

Modi ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)Modi ve Putin (Takvim.com.tr / Arşiv)

Aynı nişan Temmuz 2024'te Hindistan lideri Modi'ye de verildi.

Lukaşenko ve Putin (AFP)Lukaşenko ve Putin (AFP)

Öte yandan Putin ve Lukaşenko ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti. Putin, "İstatistiklerimize göre ticaret hacmimiz 46,5 milyar dolar." dedi.

İki ülke arasında sanayide etkileşimi geliştirmeye ve tarım alanında birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Putin, son 1,5 yıldır aktif olarak mikroelektronikle ilgilendiklerini dile getirdi. Putin, "Uçak yapımı alanında, uçak endüstrisinde de yeni fırsatlar açılıyor." ifadesini kullandı.

Putin, Sovyet zamanlarından beri Belarus'a "Sovyetler Birliği'nin montaj atölyesi" denildiğini hatırlatarak, Belarus'un ekonomi ve endüstriyel üretim alanındaki bu avantajları koruduğunu söyledi.

Lukaşenko ve Putin (REUTERS)Lukaşenko ve Putin (REUTERS)

Lukaşenko da Batı'nın Belarus ve Rusya'ya yönelik baskılardan sonuç alamadığına dikkati çekerek, "Rusya ile ilişkilerimize gelince, bence bunun en önemli sonucu, Batı'nın başta ekonomi ve finans olmak üzere bizi boğmak için planlar yaptığı ancak bunun işe yaramadığıdır. Zaten bunu kendileri de itiraf ediyor." dedi.

Rusya ile birçok alanda çalıştıklarını belirten Lukaşenko, Rusya'nın tarımdan mikroelektronik ürünlere kadar Belarus'un ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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