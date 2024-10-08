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AB 'istikrar bozucu faaliyetler' nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik olarak Birlik ve üye ülkelerin "istikrar bozucu faaliyetleri" sebebiyle yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:32 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 16:32
AB ’istikrar bozucu faaliyetler’ nedeniyle Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacak

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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların "Rusya hükümetinin AB ve üye ülkelerin temel değerlerini, güvenlik, bağımsızlık ve bütünlükleri ile uluslararası örgütler ve üçüncü ülkelerin değerlerini zayıflatan eylem ve politikalarına dahil olan kişi ve kurumları" hedef alacağı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırımların amacının "seçim süreçlerinin ve demokratik kurumların işleyişinin baltalanması, ekonomik faaliyetlere yönelik tehditler ve sabotajlar, kötü niyetli siber faaliyetler, göçmenlerin araçsallaştırılması gibi çeşitli hibrit tehditler" ile mücadele etmek olduğu bildirildi.

Yaptırımların hangi kurum ve kişileri kapsayacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ALINAN KARAR RUSYA'YA BİR YANIT

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün alınan karar, AB'nin Rusya'nın son dönemde Avrupa topraklarında gerçekleştirdiği yeni operasyonlarla artan hibrit faaliyetlerine verdiği yanıtın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Borrell, "AB'ye, üye ülkelerine ve ortaklarına yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerin bedeli vardır. Rusya direncimizi ve istikrarımızı baltalamayı başaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin yaptırımları, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, bu şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanması ve listedeki gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağı getirilmesini kapsıyor.


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