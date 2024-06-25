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Putin görevden almıştı! Rusya'nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi ülkenin en uzun süre görev yapan bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı. 5 kez göreve geldikten hemen sonra “temizlik” operasyonu kapsamında görevden alınan iki isim hakkında tutuklama emri çıkarılması Rusya’da şok etkisi yarattı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:52 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:09
Putin görevden almıştı! Rusya’nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5. Dönem başkanlığına başlar başlamaz görevden aldığı yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Uluslararası mahkeme Ukraynalı sivil hedeflere yönelik saldırılar nedeniyle Rus yetkililer hakkında yakalama emri çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yayınlanan kararla eski Bakan Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u "savaş suçları" ve "insanlığa karşı insanlık dışı eylemlerde bulunmakla" suçladı.

Bu iki isim Putin tarafından Ukrayna savaşının kritik bir döneminde yapılan "temizlik" operasyonuyla görevden alınmıştı.

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