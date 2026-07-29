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Protestoculardan Netanyahu'nun yemek yediği otele baskın

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington’a giden İsrail Başbakanı Netanyahu yemek yediği otelde protestoların hedefi oldu. Georgetown’daki oteli basan göstericiler, Netanyahu’ya "Soykırım yapıyorsun" sloganlarıyla tepki gösterdi.

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Protestoculardan Netanyahu'nun yemek yediği otele baskın

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere gittiği Washington'da protestolarla karşı karşıya kaldı.

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NETANYAHU'NUN YEMEK YEDİĞİ OTELE BASKIN

İsrail karşıtı protestocular Netanyahu'nun yemek yediği Georgetown'daki Four Seasons Oteli'nin lobisine baskın düzenledi.

Netanyahu ve Trump.Fotoğraflar: AA, TakvimNetanyahu ve Trump.Fotoğraflar: AA, Takvim

"BİBİ SAKLANAMAZSIN"

Protestocuların Netanyahu'nun yemek yediği restorana ulaşmaya çalıştıkları fakat güvenlik görevlilerinin onları zorla uzaklaştırdığı görüldü. Protestocular ise "Bibi, Bibi, saklanamazsın. Soykırım yapıyorsun" şeklinde sloganlar attı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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