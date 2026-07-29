Netanyahu'yu çileden çıkaran manşet! İngiliz basını resmen "koltuk elden gidiyor" dedi
İsrail’de genel seçim atmosferi ısınırken, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi’nin Tel Aviv’de düzenlediği lansman ve The Telegraph’ın haberi İsrail siyasetini salladı. Golan’ın geçmişte söylediği “İsrail Gazze’de hobi olarak çocuk öldürüyor” sözlerinin İngiliz basınında yeniden manşete taşınmasının ardından Binyamin Netanyahu resmen çileden çıktı.
İsrail'de yaklaşan genel seçimler öncesinde merkez-sol kanat, tarihinin en yüksek katılımlı ön seçiminin ardından seçim kampanyasını görkemli bir etkinlikle başlattı. İngiliz The Telegraph, eski Genelkurmay İkinci Başkanı Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi'nin, Binyamin Netanyahu hükümetine karşı iddialı bir seçim yarışına girdiğini yazarken Netanyahu ise çileden çıktı.
YAIR GOLAN'DAN BATI ŞERİA'DA İLHAKI DURDURMA MESAJI
Tel Aviv Limanı'nda düzenlenen coşkulu lansmanda konuşan Parti Lideri Yair Golan, iktidara gelmeleri halinde ilk icraatlarının 7 Ekim 2023'teki güvenlik zafiyetlerini araştıracak bağımsız bir devlet komisyonu kurmak olacağını açıkladı. Golan ayrıca Batı Şeria'daki ilhak politikalarını durdurma, terörle tavizsiz mücadele etme, Şabat günlerinde toplu taşıma hakkı ve Ultra-Ortodoks gençlerin askerlik yapmasını zorunlu kılma sözü verdi.
"İsrail hobi olarak çocukları öldürüyor"
Golan geçtiğimiz yıl Netanyahu liderliğindeki İsrail'i Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürmekle suçlamıştı.
NETENYAHU ÇİLEDEN ÇIKTI
The Telegraph Golan'ın lansman haberini "Netanyahu'nun Son Rakibi İsrail'in Çocukları "Hobi OlaraK" Öldürdüğünü Söylemişti" başlığıyla yayımlarken Netanyahu adeta deliye döndü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, "İngiliz Telegraph gazetesindeki başlık bugün Eisenkot'un ortağı Yair Golan'ın şu sözlerini alıntılıyor: 'İsrail çocukları hobi olarak öldürüyor.' Nasıl da katıksız bir yalan. Haklı mücadelemize ve kahraman savaşçılarımıza verilen nasıl da korkunç bir zarar. Bu aşağılık yalanı şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.
GOLAN SANDIKTA YÜKSELİYOR
The Telegraph'ın haberine göre geçmişte İşçi Partisi (Labor) adıyla 2022 seçimlerinde yalnızca 4 sandalye kazanabilen hareket, Golan liderliğinde yenilenen yapısıyla dikkat çekiyor. Anketler partinin sandalye sayısını 11'e çıkaracağını öngörürken kampanya merkezindeki beklenti 15 sandalyenin üzerine çıkılması yönünde. The Telegraph ayrıca partideki bu iyimserliğin, yıllardır sokaklarda gösteri yapan hükümet karşıtı protesto hareketinin sandığa yönelmesini yansıttığını belirtiyor.
FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
İsrail siyasetinde Filistin devleti fikrini hala açıkça savunan tek ana akım güç konumundaki Demokratlar, Arap ve Yahudi toplumlarının eşit şartlarda bir arada yaşamasını savunuyor. Etkinlikte konuşan parti üyeleri ve adaylar, İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün bölgedeki kalıcı barış için tek yol olduğunu ifade ediyor.