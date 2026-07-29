The Telegraph Golan'ın lansman haberini "Netanyahu'nun Son Rakibi İsrail'in Çocukları "Hobi OlaraK" Öldürdüğünü Söylemişti" başlığıyla yayımlarken Netanyahu adeta deliye döndü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, "İngiliz Telegraph gazetesindeki başlık bugün Eisenkot'un ortağı Yair Golan'ın şu sözlerini alıntılıyor: 'İsrail çocukları hobi olarak öldürüyor.' Nasıl da katıksız bir yalan. Haklı mücadelemize ve kahraman savaşçılarımıza verilen nasıl da korkunç bir zarar. Bu aşağılık yalanı şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.

Netanyahu

GOLAN SANDIKTA YÜKSELİYOR

The Telegraph'ın haberine göre geçmişte İşçi Partisi (Labor) adıyla 2022 seçimlerinde yalnızca 4 sandalye kazanabilen hareket, Golan liderliğinde yenilenen yapısıyla dikkat çekiyor. Anketler partinin sandalye sayısını 11'e çıkaracağını öngörürken kampanya merkezindeki beklenti 15 sandalyenin üzerine çıkılması yönünde. The Telegraph ayrıca partideki bu iyimserliğin, yıllardır sokaklarda gösteri yapan hükümet karşıtı protesto hareketinin sandığa yönelmesini yansıttığını belirtiyor.

FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

İsrail siyasetinde Filistin devleti fikrini hala açıkça savunan tek ana akım güç konumundaki Demokratlar, Arap ve Yahudi toplumlarının eşit şartlarda bir arada yaşamasını savunuyor. Etkinlikte konuşan parti üyeleri ve adaylar, İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün bölgedeki kalıcı barış için tek yol olduğunu ifade ediyor.

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