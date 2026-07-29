ABD basını yazdı: Trump-Netanyahu masasında ipler kopma noktasında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

Netanyahu ve Trump, Fotoğraflar: AFP, AA

NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA DERİNLEŞEN UÇURUM

Wall Street Journal Netanyahu ile Trump'ın dün yaptığı görüşmede, İran ile beş aydır devam eden savaş ile Tel Aviv-Washington hattında büyüyen uçurumu gidermeye çalıştıklarını yazdı.

İki taraf arasındaki gerilimin haftalardır tırmandığını belirten The Wall Street Journal, görüşmenin son günlere kadar netlik kazanamadığını hatırlattı. Yetkililere ve konuya yakın kaynaklara göre, Trump yönetimi görüşmeyi sağlamak için Netanyahu'ya, ABD arabuluculuğunda Lübnan ve Gazze'de yürütülen barış görüşmelerini ilerletme konusunda ciddi olduğunu göstermesi için baskı yaptı.