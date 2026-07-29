ABD basını yazdı: Trump-Netanyahu masasında ipler kopma noktasında
Wall Street Journal (WSJ), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki tırmanan gerilimi ve derinleşen stratejik çatlağı gözler önüne serdiğini yazdı. Habere göre; İran ile aylardır süren savaş, Gazze ve Lübnan’daki tıkanıklıklar ile kilit arabulucu Senatör Lindsey Graham’ın vefatı nedeniyle Netanyahu, Washington’a her zamankinden daha zayıf bir etkiyle geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.
NETANYAHU İLE TRUMP ARASINDA DERİNLEŞEN UÇURUM
Wall Street Journal Netanyahu ile Trump'ın dün yaptığı görüşmede, İran ile beş aydır devam eden savaş ile Tel Aviv-Washington hattında büyüyen uçurumu gidermeye çalıştıklarını yazdı.
İki taraf arasındaki gerilimin haftalardır tırmandığını belirten The Wall Street Journal, görüşmenin son günlere kadar netlik kazanamadığını hatırlattı. Yetkililere ve konuya yakın kaynaklara göre, Trump yönetimi görüşmeyi sağlamak için Netanyahu'ya, ABD arabuluculuğunda Lübnan ve Gazze'de yürütülen barış görüşmelerini ilerletme konusunda ciddi olduğunu göstermesi için baskı yaptı.
"NETANYAHU'NUN ARABULUCUSU DA ÖLDÜ"
Trump'ın toplantıdan saatler önce yaptığı konuşmayı da hatırlatan WSJ, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşan seçimler öncesinde ülkesinde artan eleştirilerle karşı karşıya kalan Netanyahu, aylardır Trump ile görüşme ayarlamaya çalışıyordu. Yetkililerin belirttiğine göre, geçmiş ziyaretlerine kıyasla Washington'a çok daha az nüfuz ve etkiyle gelen Netanyahu, başkanın neyi tartışmak isteyeceğini veya onu neyin kızdıracağını çok iyi biliyordu. Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'ın yakın zamanda vefatı da İsrail lideri için büyük bir darbe oldu zira Graham uzun zamandır Netanyahu ve Trump arasında arabuluculuk yapıyordu."
Yetkililerin açıklamasına göre, Trump ziyareti öncesinde İran krizi uzadıkça, yakın çevresine yaptığı özel görüşmelerde ve kamuoyuna verdiği röportajlarda Netanyahu'ya yönelik hayal kırıklıklarını dile getirmişti.
ABD-İsrail ilişkilerindeki gerilim noktaları arasında, İsrail ile Hizbullah güçleri arasında Gazze ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar yer alıyor.
GÖRÜŞME ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde Fox News yayınında açıklama yapmıştı. Trump İran'ın uranyumu sakladığı iddia edilen Kazma Dağı'nı vurup vurmayacağı konusunda Netanyahu'nun tavsiyesine ihtiyacı olmadığını söylemişti.