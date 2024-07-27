Prens Harry: Meghan’ı İngiltere’ye getirmeyeceğim

ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle çifti yine İngiltere'nin ve Buckhigam Sarayı'nın gündeminde. Prens Harry, eşi Meghan Markle'ı İngiltere'ye geri getirimeyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda ülkesini özlediği ve eşi Meghan Markle'ı sevmedikleri için artık arkadaşlarını görmediği iddia edilen Prens Harry, "Ve ister bıçak olsun ister asit, her neyse, bunlar benim için gerçek endişe kaynağı olan şeyler. Eşimi bu ülkeye geri getirmeyeceğim nedenlerden biri de bu" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN