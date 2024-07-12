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Polonya'da korkunç havacılık kazası! Askeri eğitim uçağı yere çakıldı

Polonya'da bir eğitim uçağının gösteri provası esnasında askeri uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti. Uçağın düşüş anı sosyal medyada yer alan görüntülerde ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 19:34 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 19:45
Polonya’da korkunç havacılık kazası! Askeri eğitim uçağı yere çakıldı

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Polonya Silahlı Kuvvetleri, Cuma günü bir hava gösterisinin provası sırasında düşen bir askeri uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Gdynia Deniz Havacılık Tugayı'nın aynı isimli liman kentinde düzenlenen 30. Yıl dönümü etkinliğinin provaları sırasında bir M-346 Bielik uçağının yere çakıldığı görüldü.

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Genel Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Polonya Hava Kuvvetleri Müfettişi General Ireneusz Nowak yaptığı açıklamada, "Bugün, Gdynia Babich-Doly'deki 43. Deniz Havacılık Üssü havaalanında bir M-346 Bielik eğitim uçuşu sırasında, Binbaşı Pilot Robert 'Katil' Jel'in trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" dedi.

Öte yandan yabancı basında yer alan haberlerde Nowak'ın, hayatını kaybeden pilotu "Polonya'daki, belki de dünyadaki en deneyimli iki pilottan biri" olarak tanımladığı yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Jel'in uçaktan fırlatma hareketi yapmadığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıl kurulan M-346 akrobasi ekibi, Polonya'nın doğu-orta kesimindeki Radom'da düzenlenen ülkenin en büyük hava gösterisinde ilk kez sahneye çıktı.

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