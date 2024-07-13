İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 50 Filistinli öldü onlarcası da yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

HAMAS 100 ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI

Hamas, İsrail'in Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıda 100 şehidin olduğunu bildirdi.