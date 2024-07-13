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İsrail'den Gazze'de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldüğünü onlarca kişi yaralandığını bildirdi. Hamas, İsrail'in Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıda 100 şehidin olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 12:12 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 13:02
İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 50 Filistinli öldü onlarcası da yaralandı.

Katil İsrail'den Han Yunus'ta katliam

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

HAMAS 100 ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI
Hamas, İsrail'in Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıda 100 şehidin olduğunu bildirdi.

MEVASİ'YE "ZORUNLU GÖÇ"
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledildi.

Yerleşim için uygun olmayan kumluk Mevasi bölgesine tahliye edilen Filistinliler ise altyapı, kanalizasyon, elektrik hattı ve iletişimden yoksun bu alanda sığınmak zorunda kaldı.

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