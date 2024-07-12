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Çin'den ABD'ye bir yaptırım daha! Tayvan'a silah satışı ortalığı ayaklandırdı: Ülkeye girişi bile yasaklandı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son dönemde Tayvan'a yaptığı silah satışında rol oynadıkları gerekçesiyle Çin'in ABD'li 6 savunma sanayi şirketi ve 5 üst düzey yöneticiye karşı önlem aldığı belirtildi. Öte yandan söz konusu yöneticilerin Çin'deki tüm varlıklarının dondurulacağı ve Çin'e girişleri de yasaklandı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 19:11 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 19:11
Çin’den ABD’ye bir yaptırım daha! Tayvan’a silah satışı ortalığı ayaklandırdı: Ülkeye girişi bile yasaklandı

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Çin, ABD'nin yakın zamanda Tayvan'a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı.

''TAYVAN'A SİLAH SATIŞI TAAHHÜTLERİ İHLAL EDİYOR''

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son dönemde Tayvan'a yaptığı silah satışında rol oynadıkları gerekçesiyle Çin'in ABD'li 6 savunma sanayi şirketi ve 5 üst düzey yöneticiye karşı önlem aldığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Tayvan'a yeni silah satışını duyurdu. Bu, 'tek Çin' ilkesi ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

6 ŞİRKET 5 YÖNETİCİYE YAPTIRIM: ÇİN'E GİRİŞ YASAĞI

Yaptırım uygulanacak ABD'li 6 şirket ve 5 yöneticinin isminin sıralandığı açıklamada, bunların Çin'deki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlıklarının dondurulacağı aktarıldı. Açıklamada, belirtilen tüm şirket ve bireylerin Çin'de herhangi bir faaliyet yürütemeyeceği, Çin'e girişlerinin de engelleneceği bildirildi. Kararın bugün yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

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