Çin’den ABD’ye bir yaptırım daha! Tayvan’a silah satışı ortalığı ayaklandırdı: Ülkeye girişi bile yasaklandı

Çin, ABD'nin yakın zamanda Tayvan'a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldı.
''TAYVAN'A SİLAH SATIŞI TAAHHÜTLERİ İHLAL EDİYOR''
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son dönemde Tayvan'a yaptığı silah satışında rol oynadıkları gerekçesiyle Çin'in ABD'li 6 savunma sanayi şirketi ve 5 üst düzey yöneticiye karşı önlem aldığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD, Tayvan'a yeni silah satışını duyurdu. Bu, 'tek Çin' ilkesi ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.