Polonya hava sahasının delindiği ve Ukrayna sınırı civarına bir cismin inmiş olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

POLONYA'DA HAVA SAHASI ALARMI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Polonya hava sahasında ihlal yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ihlalin ardından Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceği kaydedildi.

Bu nedenle bölgede arama çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

İKİ AYRI İHLAL

Komutanlığın Sözcüsü Yarbay Jacek Goryszewski, TVN24'e yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceğini belirterek, Polonya hava sahasına yönelik iki ayrı ihlalin incelendiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'ten yaptığı paylaşımda, hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak, bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü açıklandı.

Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edilirken, havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.

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