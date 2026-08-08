Rusya'daki bir su parkında, çarşaf giyen Müslüman bir kadın skandal bir sözlü tacize uğradı. Kadının yanına yaklaşan bir ziyaretçi, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor" diyerek kadını tesisten kovmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Rusya'da halka açık bir su parkında meydana gelen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ziyaretçilerin mayolu bulunduğu bir alanda çarşaf giyen Müslüman kadın, çevredeki bir adamın açık hedefi haline geldi.

SKANDAL İFADELER: "BURADAN ÇIK!" Müslüman kadının yanına fütursuzca yaklaşan Rus adam, kadının giyim kuşamını hedef alarak ayrımcı ifadeler kullandı. Kadına baskı kurmaya çalışan adam, "Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık" diyerek kadından tesisi terk etmesini istedi. Müslüman kadına su parkında sözlü taciz! SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI Çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak büyük tepki topladı. Kullanıcılar yapılan davranışın açık bir İslamofobi ve ayrımcılık olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.