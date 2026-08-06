ABD'den Küba operasyonu: CIA gizli görev gücü kurdu

ABD İran'dan sonra Küba'ya yönelik bir saldırıya mı hazırlanıyor? ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice "Küba görev gücü" kurduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump

GİZLİ GÖREV GÜCÜ KURDULAR

Haberde CIA'nın, Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla "gizlice Küba görev gücü kurduğu" iddia edildi.

Yeni görev gücünün, Trump'ın ada ülkesinde "ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası" olduğu ve CIA'nın Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü.

CIA'nın bu görev gücüyle "Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği" savunuldu.

RODRIGUEZ: "ABD ABLUKASI SAVAŞ EYLEMİDİR"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek bunun Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" söylemişti.