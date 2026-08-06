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ABD'den Küba operasyonu: CIA gizli görev gücü kurdu

CIA’in Küba’da siyasi ve liderlik değişikliği sağlamak amacıyla gizlice bir "Küba görev gücü" kurduğu iddia edildi. Pentagon'un olası planları gözden geçirdiği öne sürülürken CIA'nın Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı iddia edildi.

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ABD'den Küba operasyonu: CIA gizli görev gücü kurdu

ABD İran'dan sonra Küba'ya yönelik bir saldırıya mı hazırlanıyor? ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice "Küba görev gücü" kurduğu iddia edildi.

CIA' Küba hazırlıklarına başladı. Fotoğraflar: Takvim, AFP, ReutersCIA' Küba hazırlıklarına başladı. Fotoğraflar: Takvim, AFP, Reuters

CIA'DEN KÜBA HAZIRLIĞI

New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

GİZLİ GÖREV GÜCÜ KURDULAR

Haberde CIA'nın, Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla "gizlice Küba görev gücü kurduğu" iddia edildi.

Yeni görev gücünün, Trump'ın ada ülkesinde "ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası" olduğu ve CIA'nın Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü.

CIA'nın bu görev gücüyle "Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği" savunuldu.

RODRIGUEZ: "ABD ABLUKASI SAVAŞ EYLEMİDİR"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek bunun Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco RubioABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

RUBIO'DAN KÜBA'DA DEĞİŞİM TEHDİDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." değerlendirmesinde bulunarak, Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.

Amerikan basınında, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.

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ABD'den Küba operasyonu: CIA gizli görev gücü kurdu-5 ABD'den Küba operasyonu: CIA gizli görev gücü kurdu-6 ABD'den Küba operasyonu: CIA gizli görev gücü kurdu-7
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