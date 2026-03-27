CANLI YAYIN
Geri

100 yıl sonra savaşlar nasıl olacak? Yapay zeka ile robotlar sahada

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, savaşların gidişatını değiştiriyor. ABD, Çin ve Rusya gibi güçlerin askeri stratejilerinde merkezi bir rol üstlenen yapay zeka, artık sadece destekleyici bir araç değil, karar verici bir aktör olarak öne çıkıyor. 100 yıl sonra savaşların insan müdahalesinin sınırlı olduğu, otonom sistemlerin sahada aktif rol aldığı, karar süreçlerinin büyük ölçüde yapay zeka tarafından hızlandırıldığı ve çatışmaların dijital ile fiziksel alanın iç içe geçtiği bir yapıda gerçekleşmesi öngörülüyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Uzmanlar önümüzdeki yüzyılda savaş alanlarında insan askerlerin yerini büyük ölçüde otonom sistemler ve robotların alabileceğini belirtiyor.
  • ABD, Çin ve Rusya yapay zekayı askeri üstünlüğün anahtarı olarak görürken bu alanda küresel rekabet hız kazanıyor.
  • Rusya-Ukrayna savaşı yapay zekanın iki taraflı olarak kullanıldığı ilk çatışma olarak öne çıkıyor.
  • Yapay zekanın nükleer silahlar gibi kritik alanlarda karar alması ani savaş ihtimalini artırabilir.
  • Deepfake videolar ve sahte haberler gibi yapay zeka destekli dezenformasyon araçları bilişsel savaşta kullanılıyor.

Foresight'ta yayımlanan değerlendirmelere göre uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda savaş alanlarında insan askerlerin yerini büyük ölçüde otonom sistemler ve robotların alabileceğini belirtiyor. Çatışmaların ise saniyeler içinde, algoritmaların yön verdiği yeni bir düzende gerçekleşmesi bekleniyor. İşte geleceğin savaşlarına dair öne çıkan senaryolar…

Yapay zeka büyük güçler arasında askeri üstünlük yarışının merkezine yerleşerek savaş stratejilerini köklü biçimde dönüştürüyor.

YAPAY ZEKA SAVAŞLARIN GELECEĞİNİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Yapay zeka, son yıllarda büyük güçlerin askeri stratejilerinde merkezi bir rol oynamaya başladı. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler, yapay zekayı askeri üstünlüğün anahtarı olarak görürken, bu alanda küresel bir rekabet giderek hız kazanıyor.

ABD, 2014 yılında duyurduğu Üçüncü Karşı Dengeleme Stratejisi ile yapay zeka ve insansız sistemlere yatırım yapacağını ilan etti. 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de yapay zeka, öncelikli teknolojiler arasında yer aldı. Çin ise 2019'da "Akıllı Savaş" doktrinini açıklayarak yapay zeka destekli askeri dönüşümü hedefledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Yapay zekada lider olan dünyaya hükmeder" sözleri de bu rekabetin boyutunu ortaya koydu.

Rusya-Ukrayna savaşı, yapay zekânın hem siber hem de sahada aktif kullanıldığı ilk çatışma olarak öne çıkıyor.

SAVAŞ ALANINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI

Rusya-Ukrayna savaşı, yapay zekanın iki taraflı olarak kullanıldığı ilk çatışma olarak öne çıkıyor. Rusya'nın siber saldırılar ve deepfake videolar üretmesi, Ukrayna'nın ise yüz tanıma ve veri analiz sistemlerinden faydalanması, yapay zekanın sahadaki etkisini gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre yapay zeka, askeri alanda dört temel başlıkta dönüşüm yaratıyor:

◾Daha hızlı bilgi işleme

◾Daha hızlı karar verme

◾Otonom insansız sistemler

◾Bilişsel (psikolojik) savaş

Savaşlarda üstünlüğü belirleyen en kritik unsur, silah gücünden çok hızlı ve doğru karar verebilme yeteneği olarak öne çıkıyor.

KARAR VERME HIZI SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLİYOR

Askeri teorisyenlere göre savaşlarda belirleyici unsur çoğu zaman silah gücü değil, karar verme hızıdır. Bu yaklaşım, Kore Savaşı'nda ABD yapımı F-86 uçaklarının teknik olarak üstün MiG-15'lere karşı elde ettiği başarıyla da destekleniyor.

ABD'li stratejist John Boyd'un geliştirdiği "OODA döngüsü" (Gözlem, Yönelim, Karar, Eylem), hızlı karar almanın savaşın sonucunu belirlediğini ortaya koydu. Günümüzde yapay zeka, bu döngüyü insan kapasitesinin çok ötesine taşıyabilecek bir teknoloji olarak değerlendiriliyor.

Modern savaşlarda artan veri akışı, karar süreçlerini zorlaştırırken çözüm olarak yapay zeka destekli analiz sistemleri öne çıkıyor.

BİLGİ ÇAĞINDA YENİ SORUN: VERİ YIĞINI

1991 Körfez Savaşı'nda ABD'nin uydu ve sensör teknolojileriyle elde ettiği başarı, "Ağ Merkezli Savaş" doktrinini doğurdu. Ancak Irak ve Afganistan savaşlarında bu modelin sınırları ortaya çıktı.

Komuta merkezlerine akan devasa veri, işlenemediği için karar süreçlerini hızlandırmak yerine zorlaştırdı. Uzmanlar, bu sorunun çözümünün yapay zeka ile mümkün olabileceğini belirtiyor. ABD'nin geliştirdiği JADC2 sistemi, sensörlerden gelen verileri yapay zeka ile analiz ederek komutanlara öneriler sunmayı hedefliyor.

Yapay zekanın karar alma süreçlerine dahil olması, özellikle nükleer alanlarda “ani savaş” riskine dair ciddi endişeler doğuruyor.

"ANİ SAVAŞ" RİSKİ ENDİŞE YARATIYOR

Yapay zekanın sadece veri işlemekle kalmayıp karar da alması, yeni riskleri beraberinde getiriyor. Özellikle nükleer silahlar gibi kritik alanlarda yapay zeka devreye girmesi, "ani savaş" ihtimalini artırabilir.

Geçmişte insan müdahalesiyle önlenen krizler, bu riskin boyutunu gösteriyor. 1983 yılında Sovyet erken uyarı sisteminin yanlış alarm vermesine rağmen bir subayın karşı saldırıyı durdurması, olası bir nükleer felaketi engellemişti.

Bu nedenle Batılı ülkelerde genel görüş, yapay zekanın karar destek aracı olarak kalması ve nihai kararın insanlara ait olması gerektiği yönünde.

Drone sürülerinin savaşları dönüştürmesi beklenirken, kontrol riski tartışma yaratıyor.

OTONOM SİLAHLAR VE SÜRÜ TEKNOLOJİSİ

İnsansız hava araçları ve otonom silah sistemleri, savaş alanında giderek daha fazla kullanılıyor. Yapay zeka ile donatılmış bu sistemler:

◾İnsanlardan daha hızlı karar verebiliyor

◾Zorlu koşullarda kesintisiz çalışabiliyor

◾Daha düşük maliyetle üretilebiliyor

Gelecekte, birbirleriyle koordineli hareket eden drone sürülerinin savaşların doğasını değiştirmesi bekleniyor. Ancak bu sistemlerin kontrol dışına çıkma ihtimali, etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Yapay zeka savaşta sadece sahada değil, bilgi ve algı yönetiminde de etkili oluyor.

DEZENFORMASYON VE BİLİŞSEL SAVAŞ

Yapay zeka yalnızca fiziksel savaş alanında değil, bilgi savaşında da önemli bir araç haline geldi. Deepfake videolar, sahte haberler ve sosyal medya manipülasyonları, toplumların algısını şekillendirmek için kullanılabiliyor.

Yapay zeka savaşın doğasının değişip değişmediği tartışmasını yeniden gündeme getiriyor.

SAVAŞIN DOĞASI DEĞİŞİYOR MU?

Klasik askeri düşünceye göre savaşın doğası değişmez yalnızca araçları değişir. Ancak yapay zeka, bu yaklaşımı yeniden tartışmaya açtı.

Yapay zekanın

◾İnsan duygularından bağımsız olması

◾Büyük veri setlerini hızlı analiz edebilmesi

◾Otonom kararlar alabilmesi

gibi özellikleri, savaşın belirsizliklerini azaltabilir. Öte yandan, yapay zekanın kendisi de yeni belirsizlikler yaratabilir.

Geleceğin savaşlarında belirleyici olan, yapay zeka ile insan zekasının nasıl birlikte kullanılacağı olacak.

TEKNOLOJİ Mİ, İNSAN MI BELİRLEYİCİ OLACAK?

Tarih boyunca savaşların sonucunu belirleyen yalnızca teknoloji değil, onu kullanan insan zekası oldu. Bugün de benzer bir tartışma sürüyor. Geleceğin savaşlarını yapay zeka mı, yoksa insan yaratıcılığı mı şekillendirecek?

Uzmanlara göre yanıt, bu iki unsurun nasıl bir araya getirileceğinde yatıyor. Yapay zeka savaşın kurallarını değiştirebilir, ancak onu nasıl kullanılacağına karar verecek olan yine insan olacak.

(Hudson, Takvim Foto Arşiv)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler