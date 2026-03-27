Rusya-Ukrayna savaşı yapay zekanın iki taraflı olarak kullanıldığı ilk çatışma olarak öne çıkıyor.

Foresight'ta yayımlanan değerlendirmelere göre uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda savaş alanlarında insan askerlerin yerini büyük ölçüde otonom sistemler ve robotların alabileceğini belirtiyor. Çatışmaların ise saniyeler içinde, algoritmaların yön verdiği yeni bir düzende gerçekleşmesi bekleniyor. İşte geleceğin savaşlarına dair öne çıkan senaryolar…

YAPAY ZEKA SAVAŞLARIN GELECEĞİNİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Yapay zeka, son yıllarda büyük güçlerin askeri stratejilerinde merkezi bir rol oynamaya başladı. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler, yapay zekayı askeri üstünlüğün anahtarı olarak görürken, bu alanda küresel bir rekabet giderek hız kazanıyor.

ABD, 2014 yılında duyurduğu Üçüncü Karşı Dengeleme Stratejisi ile yapay zeka ve insansız sistemlere yatırım yapacağını ilan etti. 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de yapay zeka, öncelikli teknolojiler arasında yer aldı. Çin ise 2019'da "Akıllı Savaş" doktrinini açıklayarak yapay zeka destekli askeri dönüşümü hedefledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Yapay zekada lider olan dünyaya hükmeder" sözleri de bu rekabetin boyutunu ortaya koydu.