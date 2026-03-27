Foresight'ta yayımlanan değerlendirmelere göre uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda savaş alanlarında insan askerlerin yerini büyük ölçüde otonom sistemler ve robotların alabileceğini belirtiyor. Çatışmaların ise saniyeler içinde, algoritmaların yön verdiği yeni bir düzende gerçekleşmesi bekleniyor. İşte geleceğin savaşlarına dair öne çıkan senaryolar…
YAPAY ZEKA SAVAŞLARIN GELECEĞİNİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Yapay zeka, son yıllarda büyük güçlerin askeri stratejilerinde merkezi bir rol oynamaya başladı. ABD, Çin ve Rusya gibi ülkeler, yapay zekayı askeri üstünlüğün anahtarı olarak görürken, bu alanda küresel bir rekabet giderek hız kazanıyor.
ABD, 2014 yılında duyurduğu Üçüncü Karşı Dengeleme Stratejisi ile yapay zeka ve insansız sistemlere yatırım yapacağını ilan etti. 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de yapay zeka, öncelikli teknolojiler arasında yer aldı. Çin ise 2019'da "Akıllı Savaş" doktrinini açıklayarak yapay zeka destekli askeri dönüşümü hedefledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Yapay zekada lider olan dünyaya hükmeder" sözleri de bu rekabetin boyutunu ortaya koydu.
SAVAŞ ALANINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI
Rusya-Ukrayna savaşı, yapay zekanın iki taraflı olarak kullanıldığı ilk çatışma olarak öne çıkıyor. Rusya'nın siber saldırılar ve deepfake videolar üretmesi, Ukrayna'nın ise yüz tanıma ve veri analiz sistemlerinden faydalanması, yapay zekanın sahadaki etkisini gözler önüne serdi.
Uzmanlara göre yapay zeka, askeri alanda dört temel başlıkta dönüşüm yaratıyor:
◾Daha hızlı bilgi işleme
◾Daha hızlı karar verme
◾Otonom insansız sistemler
◾Bilişsel (psikolojik) savaş
KARAR VERME HIZI SAVAŞIN KADERİNİ BELİRLİYOR
Askeri teorisyenlere göre savaşlarda belirleyici unsur çoğu zaman silah gücü değil, karar verme hızıdır. Bu yaklaşım, Kore Savaşı'nda ABD yapımı F-86 uçaklarının teknik olarak üstün MiG-15'lere karşı elde ettiği başarıyla da destekleniyor.
ABD'li stratejist John Boyd'un geliştirdiği "OODA döngüsü" (Gözlem, Yönelim, Karar, Eylem), hızlı karar almanın savaşın sonucunu belirlediğini ortaya koydu. Günümüzde yapay zeka, bu döngüyü insan kapasitesinin çok ötesine taşıyabilecek bir teknoloji olarak değerlendiriliyor.
BİLGİ ÇAĞINDA YENİ SORUN: VERİ YIĞINI
1991 Körfez Savaşı'nda ABD'nin uydu ve sensör teknolojileriyle elde ettiği başarı, "Ağ Merkezli Savaş" doktrinini doğurdu. Ancak Irak ve Afganistan savaşlarında bu modelin sınırları ortaya çıktı.
Komuta merkezlerine akan devasa veri, işlenemediği için karar süreçlerini hızlandırmak yerine zorlaştırdı. Uzmanlar, bu sorunun çözümünün yapay zeka ile mümkün olabileceğini belirtiyor. ABD'nin geliştirdiği JADC2 sistemi, sensörlerden gelen verileri yapay zeka ile analiz ederek komutanlara öneriler sunmayı hedefliyor.
"ANİ SAVAŞ" RİSKİ ENDİŞE YARATIYOR
Yapay zekanın sadece veri işlemekle kalmayıp karar da alması, yeni riskleri beraberinde getiriyor. Özellikle nükleer silahlar gibi kritik alanlarda yapay zeka devreye girmesi, "ani savaş" ihtimalini artırabilir.
Geçmişte insan müdahalesiyle önlenen krizler, bu riskin boyutunu gösteriyor. 1983 yılında Sovyet erken uyarı sisteminin yanlış alarm vermesine rağmen bir subayın karşı saldırıyı durdurması, olası bir nükleer felaketi engellemişti.
Bu nedenle Batılı ülkelerde genel görüş, yapay zekanın karar destek aracı olarak kalması ve nihai kararın insanlara ait olması gerektiği yönünde.
OTONOM SİLAHLAR VE SÜRÜ TEKNOLOJİSİ
İnsansız hava araçları ve otonom silah sistemleri, savaş alanında giderek daha fazla kullanılıyor. Yapay zeka ile donatılmış bu sistemler:
◾İnsanlardan daha hızlı karar verebiliyor
◾Zorlu koşullarda kesintisiz çalışabiliyor
◾Daha düşük maliyetle üretilebiliyor
Gelecekte, birbirleriyle koordineli hareket eden drone sürülerinin savaşların doğasını değiştirmesi bekleniyor. Ancak bu sistemlerin kontrol dışına çıkma ihtimali, etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.
DEZENFORMASYON VE BİLİŞSEL SAVAŞ
Yapay zeka yalnızca fiziksel savaş alanında değil, bilgi savaşında da önemli bir araç haline geldi. Deepfake videolar, sahte haberler ve sosyal medya manipülasyonları, toplumların algısını şekillendirmek için kullanılabiliyor.
SAVAŞIN DOĞASI DEĞİŞİYOR MU?
Klasik askeri düşünceye göre savaşın doğası değişmez yalnızca araçları değişir. Ancak yapay zeka, bu yaklaşımı yeniden tartışmaya açtı.
Yapay zekanın
◾İnsan duygularından bağımsız olması
◾Büyük veri setlerini hızlı analiz edebilmesi
◾Otonom kararlar alabilmesi
gibi özellikleri, savaşın belirsizliklerini azaltabilir. Öte yandan, yapay zekanın kendisi de yeni belirsizlikler yaratabilir.
TEKNOLOJİ Mİ, İNSAN MI BELİRLEYİCİ OLACAK?
Tarih boyunca savaşların sonucunu belirleyen yalnızca teknoloji değil, onu kullanan insan zekası oldu. Bugün de benzer bir tartışma sürüyor. Geleceğin savaşlarını yapay zeka mı, yoksa insan yaratıcılığı mı şekillendirecek?
Uzmanlara göre yanıt, bu iki unsurun nasıl bir araya getirileceğinde yatıyor. Yapay zeka savaşın kurallarını değiştirebilir, ancak onu nasıl kullanılacağına karar verecek olan yine insan olacak.
(Hudson, Takvim Foto Arşiv)