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Fransa’yı alarma geçiren kritik PHP açığı: Valiliklerin internet siteleri peş peşe erişime kapatıldı

Fransa’da PHP programlama dilinde tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle valiliklerin internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, ANSSI’nin talebi üzerine birçok siteyi tedbir amaçlı bakıma aldı.

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Fransa’yı alarma geçiren kritik PHP açığı: Valiliklerin internet siteleri peş peşe erişime kapatıldı

Fransa'da internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen güvenlik açıkları nedeniyle valiliklerin internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı.

ANSSI'NİN TALEBİ ÜZERİNE BAKIMA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumunun (ANSSI) talebi üzerine Bakanlığın birçok internet sitesini tedbir amaçlı bakıma aldığı bildirildi.

Açıklamada, bunun dünya genelinde kullanılan genel bir programlama dili tarafından birkaç saat önce duyurulan kritik bir güvenlik açığının ardından gerçekleştiği belirtilerek, dolayısıyla valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapalı olduğu kaydedildi.

Erişim geçici olarak kapatıldı (Foto: Reuters)Erişim geçici olarak kapatıldı (Foto: Reuters)

ACİL DURUM MESAJLARINA SOSYAL MEDYADAN ULAŞILABİLECEK

Valiliklerin aldığı kararlara, paylaştığı acil durum mesajlarına ve talimatlarına bu kurumların sosyal medya platformlarındaki hesaplarından veya ilanlarla erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, güncelleme işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

GÜVENLİK AÇIĞININ BASINA SIZDIRILMASININ ARDINDAN ADIM ATILDI

Fransa İçişleri Bakanlığı bu adımı, güvenlik şirketi Calif'in yapay zekâ yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığının basına sızdırılmasının ardından attı.

PHP'deki açıklar birçok ülkeyi etkiledi (Foto: AA)PHP'deki açıklar birçok ülkeyi etkiledi (Foto: AA)

DÜNYA GENELİNDE ÇOK SAYIDA SİTE ETKİLENDİ

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükûmet sitesi de dâhil olmak üzere çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

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Fransa’yı alarma geçiren kritik PHP açığı: Valiliklerin internet siteleri peş peşe erişime kapatıldı-4 Fransa’yı alarma geçiren kritik PHP açığı: Valiliklerin internet siteleri peş peşe erişime kapatıldı-5 Fransa’yı alarma geçiren kritik PHP açığı: Valiliklerin internet siteleri peş peşe erişime kapatıldı-6
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