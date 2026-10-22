Fransa'da internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen güvenlik açıkları nedeniyle valiliklerin internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı. ANSSI'NİN TALEBİ ÜZERİNE BAKIMA ALINDI Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumunun (ANSSI) talebi üzerine Bakanlığın birçok internet sitesini tedbir amaçlı bakıma aldığı bildirildi. Açıklamada, bunun dünya genelinde kullanılan genel bir programlama dili tarafından birkaç saat önce duyurulan kritik bir güvenlik açığının ardından gerçekleştiği belirtilerek, dolayısıyla valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapalı olduğu kaydedildi.

Erişim geçici olarak kapatıldı (Foto: Reuters) ACİL DURUM MESAJLARINA SOSYAL MEDYADAN ULAŞILABİLECEK Valiliklerin aldığı kararlara, paylaştığı acil durum mesajlarına ve talimatlarına bu kurumların sosyal medya platformlarındaki hesaplarından veya ilanlarla erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, güncelleme işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyor." ifadesine yer verildi. GÜVENLİK AÇIĞININ BASINA SIZDIRILMASININ ARDINDAN ADIM ATILDI Fransa İçişleri Bakanlığı bu adımı, güvenlik şirketi Calif'in yapay zekâ yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığının basına sızdırılmasının ardından attı.