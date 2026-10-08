İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki başkonsolosluğu. Fotoğraf: AA

"KONSOLOSLUK BİNAMIZ KAPATILMAYACAK"

Yaklaşık 200 yıldır Kudüs'te bulunan İngiliz konsolosluğunu kapatmanın, "İsrail hükümetinin yasal hakkı olduğunu kabul etmediklerini" açıkça ifade ettiklerini belirten Miliband, İngiliz hükümetinin, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki toprak olduğu yönündeki uzun süredir devam eden görüşünü yinelediğini vurguladı.

Bakan Miliband, "İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, konsolosluk binamız kapanmayacak ve bugünden itibaren Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği olarak bilinecektir. Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği bağımsızdır, faaliyettedir ve hayati hizmetleri sunmaya ve Filistin halkıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bunun, uzun süredir İngiltere'nin iki devletli çözümü destekleme rolünü sürdürmesini sağlayacağına işaret eden Miliband, şunları kaydetti:

"Bir mutabakat olmaksızın, personelimizin ve binalarımızın güvenliği ve korunması için gerekli güvencelere sahip olmazdık. Bu doğrultuda Birleşik Krallık, güvenliklerini sağlamak amacıyla bazı personel ve ailelerini geçici olarak geri çekmiştir. Önümüzdeki aylarda varlığımızı yeniden güçlendirmek için çalışacağız ve bu görüşmeler sürdüğü ve inandırıcı olduğu sürece karşılıklı adım atmayacağız. Birleşik Krallık, İsrail ve Filistin halkları için barış ve güvenlik sağlayacak iki devletli çözümü desteklemek amacıyla uluslararası toplumla birlikte 8 Eylül'de aldığı tedbirlerin arkasında kararlılıkla durmaktadır."

İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE YAPTIRIM MESAJI

İngiltere dahil, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 8 Eylül'de İngiltere'ye yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

Saar, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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