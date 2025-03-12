Pekin’de nükleer zirve! Tarih verildi: İran’dan Çin ve Rusya ile kritik görüşme

İran Rusya ve Çin, Pekin'de nükleer programla ilgili toplantı düzenleyecek.

PEKİN'DE NÜKLEER TOPLANTI

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın nükleer programıyla ilgili toplantı Çin, İran ve Rusya'nın katılımıyla 14 Mart'ta başkent Pekin'de düzenlenecek.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu'nun başkanlık edeceği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katılacak.

Toplantıda taraflar, İran'ın nükleer programı ve karşılıklı ilgi konusu diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.