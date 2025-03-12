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Grönland’da seçim sonuçlandı! Trump’ın tehdit ettiği adada kim kazandı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın ele geçirmekle tehdit ettiği Grönland’da seçim sonuçları belli oldu. Parlamento seçimini Demokraatit (Demokratlar) Partisi kazandı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 13:43 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 13:43
Grönland’da seçim sonuçlandı! Trump’ın tehdit ettiği adada kim kazandı?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin devam ettiği Grönland'da, parlamento seçimleri sonuçlandı. Grönland'da seçimi Demokraatit (Demokratlar) Partisi kazandı.

GRÖNLAND'DA SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

Grönland'da seçmenlerin parlamentoyu belirlemek için dün sandık başına gittiği seçimler tamamlandı.

Bağımsızlık tartışmalarının sürdüğü Grönland'daki parlamento seçimlerinde muhalefet partisi Demokraatit, oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağladı.

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Danimarka'dan bağımsızlığın daha hızlı kazanılması için kampanya yürüten Naleraq, yüzde 24,5 oy topladı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin liderliğindeki Inuit Ataqatigiit (Halk Topluluğu) Partisi ise oyların yaklaşık yüzde 21'ini aldı.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'daki tüm partiler, Ada'nın bağımsız olması konusunda hemfikir olsa da bu sürecin hızı konusunda farklı görüşlere sahip.

Bağımsızlık çağrıları yaklaşık on yıllardır Ada'nın gündeminde yer alırken, genel seçimin ardından Danimarka'dan bağımsızlığını kazanabilmesi için bir referandum düzenlenmesi de gündemde.

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TRUMP ADAYI İSTİYOR

ABD Başkanı Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

GRÖNLAND'DAN "SATILIK DEĞİLİZ" CEVABI

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Grönland'ın bir ABD eyaleti olma olasılığını da reddederek, ülkenin "satılık olmadığını" açıklamıştı.

Trump, ABD Kongresi'nde 5 Mart'ta yaptığı konuşmada "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız." ifadelerini kullanmıştı

Bunun ardından Egede de "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor." demişti.

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