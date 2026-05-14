Pekin’de 10 saniye: İlk hamleyi Trump yaptı | Şi’den Thucydides tuzağı tehdidi

Thucydides Tuzağı, yükselen bir gücün mevcut süper gücü tehdit etmeye başlamasıyla iki taraf arasındaki gerilimin savaşa dönüşme riskini anlatan teoridir. Kavram, Antik Yunan'da Atina'nın yükselişiyle Sparta arasında çıkan savaştan gelir. Günümüzde en çok ABD ile Çin arasındaki rekabet için kullanılır.

Çin lideri Cinping ise kritik görüşmeye ABD ile Çin arasında gelecekte bir savaş ihtimalini gündeme getirerek başladı. Şi, jeopolitik bir kavram olan Thucydides tuzağına atıfta bulundu.

Daily Mail, ayrıca Trump'ın Şi ile görüşmesi, Putin'in Çin ziyaretindeki sıcak ortama göre daha farklıydı. James, "Trump, sohbet ederlerken güçlü ve sorgulayıcı görünen bir göz teması kullandı... Putin'in ziyareti sırasında gördüğümüz şakalaşan, canlı ve samimi tavırların hiçbiri yoktu" dedi.

Şi'nin Pekin'deki büyük Halk Salonu'nda karşılıklı oturduğu Trump'a ilk sözü "Tüm dünya bizim görüşmemizi izliyor." oldu. Sözlerine "Şu anda yüzyılda görülmemiş bir dönüşüm hızla tüm dünyada hızlanıyor ve uluslararası durum değişken ve çalkantılı. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi." şeklinde devam etti.

KONUŞMANIN EN CAN ALICI KISMI

Şi'nin konuşmasının en can alıcı kısmı ise şu kısmı oldu:

"Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Thucydides Tuzağı'nı aşarak büyük ülkeler arasında yeni bir ilişki modeli oluşturabilir mi? Küresel sorunlarla birlikte mücadele edip dünyaya daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkımızın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte daha parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz?"

Şi, Harvard profesörü Graham Allison tarafından ortaya atılan Thucydides tuzağı kavramını ABD ile ilgili olarak kullanıyor. Şi, ABD ve Çin'in karşı karşıya olduğu sorunları "tarih için hayati önem taşıyan sorular" ve "dünya ve insanlar için hayati önem taşıyan sorular" olarak nitelendirdi.

Trump ise mevkidaşının sözlerine doğrudan değinmedi ancak şu öngörüde bulundu: "Çin ve ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak." Trump ayrıca "Sizinle birlikte olmak bir onur. Sizin arkadaşınız olmak bir onur." dedi.

İki heyet, Büyük Salon'da yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Uzmanlar ise Şi'nin açıklamalarını kötüye işaret olarak yorumladı.

