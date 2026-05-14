Pekin’de 10 saniye: İlk hamleyi Trump yaptı | Şi’den Thucydides tuzağı tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump yıllar sonra ilk kez Şi Cinping ile bir araya geldiği Çin ziyareti dünya basınında gündeme damga vurdu. Tüm dünya görüşmeyi dakika dakika takip ederken ikilinin 10 saniyelik tokalaşması ve Trump’ın ilk hamlesi dikkat çekti. Beden dili uzmanları o anları saniye saniye analiz etti. Şi’nin Trump’a ilk sözü ve Thucydides tuzağı mesajı ise görüşmenin en can alıcı kısmı oldu.
ABD Başkanı Donald Trump 8 buçuk yıl sonra ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. Dünyanın gözü Pekin'deyken Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin tüm adımları dikkatle inceleniyor.
TRUMP VE Şİ'NİN ÜSTÜNLÜK MÜCADELESİ
İngiliz Daily Mail Trump ve Şi buluşmasında liderlerin el sıkıştığı ana dikkat çekti. Liderler arasındaki tokalaşma çoğu zaman bir üstünlük kurma savaşına dönüşüyor. Beden dili uzmanı Judi James, Daily Mail'e verdiği demeçte Trump ile Şi'nin tokalaşması ve Trump'ın Şi ile göz göze geldiği andaki gülümsemesinin kendisini ele verdiğini söyledi.
İLK HAMLEYİ TRUMP YAPTI
Pekin'deki karşılama töreni dikkatli şekilde izlendiğinde ilk hamleyi Trump'ın yaptığı görülüyor. James ise normal şartlar altında ilk hamleyi ev sahibinin yaptığını belirtti ve "Trump birkaç adım öteden avuç içi yukarı dönük şekilde elini uzatarak tokalaşmayı başlattı. Tokalaşmayı başlatan kişi erken bir üstünlük duygusu kazanır, bu yüzden genellikle ev sahibi bunu yapar." dedi.
10 SANİYELİK TOKALAŞMA: TRUMP 5 KEZ OKŞADI
İki lider tam 10 saniye boyunca birbirlerinin elini tuttu. James ise Trump'ın Şi'nin elini bilinçli şekilde küçük dokunuşlar yaptığına dikkat çekti ve "Eller titreyerek birbirine değdiğinde Trump, Şi'nin elini önce iki kez sonra üç kez okşuyor. Üçüncü okşama daha uzun sürüyor ve bu hareket, ilişkiyi pekiştirme arzusunu gösteriyor." dedi.
PUTİN'LE OLDUĞUNDAN DAHA FARKLI
Daily Mail, ayrıca Trump'ın Şi ile görüşmesi, Putin'in Çin ziyaretindeki sıcak ortama göre daha farklıydı. James, "Trump, sohbet ederlerken güçlü ve sorgulayıcı görünen bir göz teması kullandı... Putin'in ziyareti sırasında gördüğümüz şakalaşan, canlı ve samimi tavırların hiçbiri yoktu" dedi.
Şİ'DEN THUCYDİDES TUZAĞI
Çin lideri Cinping ise kritik görüşmeye ABD ile Çin arasında gelecekte bir savaş ihtimalini gündeme getirerek başladı. Şi, jeopolitik bir kavram olan Thucydides tuzağına atıfta bulundu.
Thucydides Tuzağı, yükselen bir gücün mevcut süper gücü tehdit etmeye başlamasıyla iki taraf arasındaki gerilimin savaşa dönüşme riskini anlatan teoridir. Kavram, Antik Yunan'da Atina'nın yükselişiyle Sparta arasında çıkan savaştan gelir. Günümüzde en çok ABD ile Çin arasındaki rekabet için kullanılır.
"TÜM DÜNYA BİZİM GÖRÜŞMEMİZİ İZLİYOR"
Şi'nin Pekin'deki büyük Halk Salonu'nda karşılıklı oturduğu Trump'a ilk sözü "Tüm dünya bizim görüşmemizi izliyor." oldu. Sözlerine "Şu anda yüzyılda görülmemiş bir dönüşüm hızla tüm dünyada hızlanıyor ve uluslararası durum değişken ve çalkantılı. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi." şeklinde devam etti.
KONUŞMANIN EN CAN ALICI KISMI
Şi'nin konuşmasının en can alıcı kısmı ise şu kısmı oldu:
"Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Thucydides Tuzağı'nı aşarak büyük ülkeler arasında yeni bir ilişki modeli oluşturabilir mi? Küresel sorunlarla birlikte mücadele edip dünyaya daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkımızın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte daha parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz?"
Şi, Harvard profesörü Graham Allison tarafından ortaya atılan Thucydides tuzağı kavramını ABD ile ilgili olarak kullanıyor. Şi, ABD ve Çin'in karşı karşıya olduğu sorunları "tarih için hayati önem taşıyan sorular" ve "dünya ve insanlar için hayati önem taşıyan sorular" olarak nitelendirdi.
Trump ise mevkidaşının sözlerine doğrudan değinmedi ancak şu öngörüde bulundu: "Çin ve ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak." Trump ayrıca "Sizinle birlikte olmak bir onur. Sizin arkadaşınız olmak bir onur." dedi.
İki heyet, Büyük Salon'da yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Uzmanlar ise Şi'nin açıklamalarını kötüye işaret olarak yorumladı.