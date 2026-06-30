İsrail’den Harem-i İbrahim’e sinagog planı: 4 peygamberin kabri hedefte

"Artan saldırılar ve ihlaller göz önüne alındığında, durum şu ki İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni bir sinagoga dönüştürmeye çalışıyor. İsrail tüm bu uygulamalarla caminin İslami kimliğini ve ihtiva ettiği dini sembolleri silmeye çalışıyor. İsrail bunu yaparken bir yandan da Filistinlileri sürerek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor."

Suneyne, İsrail ordusunun camide ezan okunmasını engellediğini, El Halil Belediyesi tarafından sağlanan elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini de kontrol altına aldığını ifade etti.

Bu süreçte caminin yüzde 63'ü Yahudilere, yüzde 37'si ise Müslümanlara ait olacak şekilde ayrıldı.

1997 tarihli El Halil Protokolü uyarınca caminin yönetimi El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile El Halil İmar Komitesi arasında paylaştırılmıştı.

SMOTRICH EL HALİL ANLAŞMASI'NI FESHETTİKLERİNİ DUYURDU

Sürecin siyasi ayağında ise İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 16 Haziran 2026'da El Halil Anlaşması'nı feshettiklerini duyurması dikkati çekti.

Kenti H1 ve H2 olarak ikiye bölen 1997 tarihli anlaşmanın iptalini "tarihi bir düzeltme" olarak savunan Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

"Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik"

H1 VE H2 STATÜSÜ DE HEDEFTE

İptal edilen anlaşma kapsamında H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine bırakılmıştı.

1997 tarihli Hebron Protokolü, El Halil'i H1 ve H2 bölgeleri olarak ikiye ayırdı. H1 bölgesi yüzde 80'lik kısmı kapsamakta olup Filistin'in sivil ve güvenlik kontrolü altındadır. H2 bölgesi ise yüzde 20'lik kısmı kapsamakta; İsrail askeri kontrolü ve Filistin sivil kontrolü altında bulunmaktadır. Bu bölgede yaklaşık 33 bin 750 Filistinli ve 800 yerleşimci yaşamaktadır. Yerleşimcilerin kesin sayısı bilinmemektedir.

Yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinde ise güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğundaydı. İsrail'in son idari ve siyasi adımları, Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünün yanı sıra El Halil'deki mevcut düzenin de değiştirilmek istendiği yönündeki endişeleri artırdı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya