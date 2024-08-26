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Pavel Durov'u tutuklayan İsrail'in uzun parmağı! Elon Musk topa girdi

Telegram patronu Pavel Durov, Paris’te tutuklandı. Durov’a terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, kara para aklama, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yöneltiliyor. Ancak gerçek nedenin İsrail’in sansür talebine karşı çıkması olduğu belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Pavel Durov’u tutuklayan İsrail’in uzun parmağı! Elon Musk topa girdi

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Telegram kurucusu ve CEO'su 39 yaşındaki Pavel Durov, cumartesi akşamı Paris dışında bulunan Bourget havaalanında gözaltına alındı. TF1 televizyonu, Durov'un özel jetiyle Azerbaycan'dan seyahat ettiğini, Fransa'daki bir ön polis soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan bir tutuklama emri nedeniyle hedef alındığını web sitesinde dile getirdi.

TF1, Durov'un Azerbaycan'dan seyahat ettiğini ve saat 20:00 civarında (18:00 GMT) gözaltına alındığını söyledi. Dubai merkezli Telegram, Rusya doğumlu Durov tarafından kuruldu ve Durov, VK sosyal medya platformundaki muhalefet topluluklarını kapatma taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014 yılında Rusya'dan ayrıldı ve platformu sattı.

Durov hakkında terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi suçlar yöneltiliyor. İşbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Tutuklamadaki ana neden İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetmesi gösteriliyor.

Kendine demokrat sahtekar Batı! METAya suspus Telegrama baskı... Pavel Durov Fransada gözaltına alındı | Elon Musk topa girdiKendine demokrat sahtekar Batı! METAya suspus Telegrama baskı... Pavel Durov Fransada gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi
Kendine demokrat sahtekar Batı! META'ya suspus Telegram'a baskı... Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı | Elon Musk topa girdi

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