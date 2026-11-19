Hindistan'da büyük tahliye! Akvan Siklonu yaklaşıyor: Rüzgâr 110 kilometreyi bulabilir
Hindistan'ın doğu kıyılarını tehdit eden Akvan Siklonu nedeniyle Odisha eyaletinde yaklaşık 72 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, saatte 100 kilometreyi aşan rüzgarların etkili olabileceği fırtınanın 20 Kasım'da karaya ulaşmasını bekliyor. Bölgede şiddetli yağış ve sel riskine karşı alarm seviyesi yükseltildi.
Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde etkisini göstermesi beklenen Akvan Siklonu nedeniyle geniş çaplı tahliye çalışması başlatıldı.
Odisha Başbakanı Mohan Charan Majhi'nin açıklamalarına göre, eyalette 47 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken, 19 Kasım'da Eyalet Başsekreteri Anu Garg tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 72 bine ulaştığını bildirdi.
Tahliyeler özellikle Ganjam, Gajapati, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara, Rayagada ve Malkangiri gibi risk altındaki bölgelerde yoğunlaştırıldı. Yetkililer, barınma merkezlerinde temel ihtiyaçların karşılanması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Eyalette 448 siklon sığınağı hizmete açılırken, 3 binden fazla merkezin de kullanıma hazırlandığı bildirildi. Ayrıca 74 arama kurtarma ekibi olası afetlere müdahale etmek üzere görevlendirildi.
SAATTE 110 KİLOMETREYE ULAŞABİLECEK
Hindistan Meteoroloji Departmanının (IMD) 19 Kasım tarihli son açıklamasına göre, Bengal Körfezi'nin batı-orta kesimlerinde bulunan Akvan Siklonu kuzey-kuzeybatı yönünde ilerliyor.
Fırtınanın 20 Kasım öğle saatlerine kadar Andhra Pradesh'in kuzeyi ile Odisha'nın güney kıyıları arasında, Narsapur ve Puri arasındaki bölgede karaya ulaşması bekleniyor. Karaya çıkış sırasında rüzgar hızının saatte 90-100 kilometreye, hamlelerin ise 110 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkilileri, 19 Kasım'da kıyı Andhra Pradesh ve Yanam'da, 19-20 Kasım tarihlerinde ise Odisha'da yer yer aşırı kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
AKVAN SİKLONU NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Akvan, Bengal Körfezi üzerinde oluşan tropikal kökenli bir siklon. Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından şiddetli siklonik fırtına olarak sınıflandırılan sistem, deniz yüzeyindeki sıcaklık ve nemin beslediği alçak basınç alanının güçlenmesiyle oluşuyor.
Siklonlar, merkezlerinde alçak basınç bulunan ve çevresindeki havayı dönerek merkeze doğru taşıyan büyük ölçekli fırtına sistemleri olarak biliniyor. Kuzey Hint Okyanusu'nda oluşan bu sistemler, bölgeye göre siklon olarak adlandırılıyor. Atlantik ve Doğu Pasifik'teki kasırgalarla, Batı Pasifik'teki tayfunlar da aynı meteorolojik olayın farklı bölgesel isimleri.
Akvan ismi ise İran tarafından önerildi. Hindistan'ın da içinde bulunduğu Kuzey Hint Okyanusu siklon isimlendirme sisteminde kullanılan isimlerden biri olan Akvan, bu fırtınanın uluslararası meteorolojik takibinde kullanılıyor.