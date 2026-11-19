Akvan, Bengal Körfezi üzerinde oluşan tropikal kökenli bir siklon. Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından şiddetli siklonik fırtına olarak sınıflandırılan sistem, deniz yüzeyindeki sıcaklık ve nemin beslediği alçak basınç alanının güçlenmesiyle oluşuyor.

Hindistan kıyılarını tehdit eden Akvan Siklonu, bölgede sel ve şiddetli yağış endişesini artırdı. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

Siklonlar, merkezlerinde alçak basınç bulunan ve çevresindeki havayı dönerek merkeze doğru taşıyan büyük ölçekli fırtına sistemleri olarak biliniyor. Kuzey Hint Okyanusu'nda oluşan bu sistemler, bölgeye göre siklon olarak adlandırılıyor. Atlantik ve Doğu Pasifik'teki kasırgalarla, Batı Pasifik'teki tayfunlar da aynı meteorolojik olayın farklı bölgesel isimleri.

Akvan ismi ise İran tarafından önerildi. Hindistan'ın da içinde bulunduğu Kuzey Hint Okyanusu siklon isimlendirme sisteminde kullanılan isimlerden biri olan Akvan, bu fırtınanın uluslararası meteorolojik takibinde kullanılıyor.

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