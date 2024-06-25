Pasifik’te gerilim artıyor! Japonya bildirdi: Çin gemileri kara sularını ihlal etti! Bir yılda 21 kez

Japonya Sahil Güvenliği Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

ÇİN GEMİLERİ JAPON SULARINDA

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahından yapılan açıklamada Çin'e ait üç sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularına girdiği belirtildi.

Takımadalardan Taişo ve Minamikojima bölgesine giren ve burada Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin gemilerine, Japonya Sahil Güvenliği uyarıda bulundu.

BİR YILDA 21 İHLAL

Japonya'nın uyarı ve önleme faaliyetlerinin ardından Çin gemilerinin bölgeden ayrıldığı bildirildi. Söz konusu ihlalin aynı takımadalar etrafında bu yıl 21. kez meydana geldiği belirtildi.

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.﻿