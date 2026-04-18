Muhalefet adayları Paloma Valencia ve Abelardo de la Espriella'ya da sosyal medyada ölüm tehditleri yöneltildiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda'ya yönelik olası bir suikast planına ilişkin "somut bilgilere" sahip olduğunu öne sürdü.

PETRO'DAN CIA İDDİASI

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cepeda'ya yönelik olası suikast planı iddialarına değindi.

CIA'ye çağrıda bulunan Petro, şunları kaydetti:

"CIA, aday Ivan Cepeda'ya yönelik olası bir saldırıya ilişkin gerçek ve somut verilere zaten sahip. Kolombiya'da tehditler her yerde dolaşıyor ancak gerçek planlara dair bilgiler önceden etkisiz hale getirilmelidir. Başkan Donald Trump'a özgür seçimlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Charlie Kirk (Cumhuriyetçi aktivist) suikastının ve bizzat Trump'a yönelik saldırının kökeninin aynı taraftan geldiğini unutmayın."

Öte yandan iktidar partisi Tarihsel Pakt'ın adayı Cepeda, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada yetkililerden ayrıntılı bir rapor talep edeceğini belirtti.

Cepeda, "Kamuoyunda korku ya da panik yaratmak istemediğim için bu durumdan ne bir skandal çıkardım ne de herhangi bir ses yükselttim. Hiçbir koşulda siyasi çalışmalarımı bırakmayacağım. Seçim kampanyasından vazgeçmem söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET ADAYLARINA ÖLÜM TEHDİTLERİ

Bu arada Kolombiya basınında yer alan haberlerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından muhalefet adayları Paloma Valencia ve Abelardo de la Espriella'ya da yönelik ölüm tehditlerinin sosyal medyada yayıldığı aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro'yu kendilerine yönelik tehditleri görmezden gelmekle suçlayan Valencia ve de la Espriella, seçim kampanyalarını sürdüreceklerini açıklamıştı.

2026 genel seçimlerinde sağ partilerin önde gelen cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran'da uğradığı silahlı saldırının ardından 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Uribe'ye yönelik saldırının ardından düzenlenen protestolarda hükümet, yeterli güvenlik önlemi almamakla eleştirilmişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 31 Mayıs'ta düzenlenecek.