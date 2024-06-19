Paris’te İsrail’e silah satışına karşı gösterilerde gözaltı! Haber özgürlüğüne kelepçe! Biri gazeteci 7 kişi...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, birçok göstericinin de gözaltına alındığı ve Paris Savcılığının gösteriyle ilgili soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), söz konusu gazetecinin haber kaynaklarının gizliliğinin ihlal edilme riski bulunduğunu belirterek, "İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden muhabir serbest bırakılmalı." ifadesi kullanıldı.

Gazzeli bir aile, Exxelia'nın ürettiği bileşenlerin İsrail'in fırlattığı füzelerde kullanıldığının tespit edildiğini savunarak şirket hakkında "taksirle adam öldürme ve savaş suçuna ortaklık etme" iddiasıyla 2016'da Paris'te suç duyurusunda bulunmuştu.