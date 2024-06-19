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Paris'te İsrail'e silah satışına karşı gösterilerde gözaltı! Haber özgürlüğüne kelepçe! Biri gazeteci 7 kişi...

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'e silah satışına karşı yapılan gösteride eylemi takip eden bir gazeteci gözaltına alındı. Toplam 7 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken Paris savcılığı alıkonan kişilerin başkentin 11. bölgesindeki Exxelia şirketinin tesisine girdikten sonra gözaltına alındığını belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 01:03 Güncelleme 19 Haziran 2024, 01:37
Paris’te İsrail’e silah satışına karşı gösterilerde gözaltı! Haber özgürlüğüne kelepçe! Biri gazeteci 7 kişi...

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Fransız Blast medyası, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransız Exxelia şirketinin merkezi önünde İsrail'e yönelik silah satışı karşıtı gösteriyi takip eden muhabirlerinin gözaltına alındığını belirtti.

AFP DUYURDU SAVCI TALİMAT VERDİ

Ajans France Press'in medya Blast'ın gazetecilerinden birinin tutuklandığını duyurmasının ardından, söz konusu 7 kişi savcının talebi doğrultusunda 11. bölgede "Exxelia şirketinin sitesine girdikleri için toplantı sırasında kasıtlı zarar verme ve zarar verme amaçlı gruba katılmak" suçundan polis nezaretine götürüldüler.

ŞİFRESİNİ VERMEDİ GÖZALTI SÜRESİ UZADI

Açıklamada, Paris'in 11. bölgesinde bir karakola götürülen gazetecinin haber kaynaklarını korumak için polislere telefonunun şifresini vermeyi reddetmesi üzerine gözaltı süresinin uzatıldığı aktarıldı.

Söz konusu gazetecinin gözaltına alınmasının "bilgilendirme özgürlüğüne yönelik ciddi ve haksız saldırı" olduğu ifade edilen açıklamada, Blast muhabirinin derhal serbest bırakılması istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, birçok göstericinin de gözaltına alındığı ve Paris Savcılığının gösteriyle ilgili soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), söz konusu gazetecinin haber kaynaklarının gizliliğinin ihlal edilme riski bulunduğunu belirterek, "İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden muhabir serbest bırakılmalı." ifadesi kullanıldı.

Gazzeli bir aile, Exxelia'nın ürettiği bileşenlerin İsrail'in fırlattığı füzelerde kullanıldığının tespit edildiğini savunarak şirket hakkında "taksirle adam öldürme ve savaş suçuna ortaklık etme" iddiasıyla 2016'da Paris'te suç duyurusunda bulunmuştu.

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