ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Yemen’in kuzeyinde 4 hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Rime şehrine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD VE İNGİLTERE'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRISI

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, ABD ve İngiltere'nin, Rime şehrini hedef aldığını bildirdi fakat hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

ABD ve İngiltere 13 Haziran'da da Rime'ye saldırı düzenlemiş saldırıda biri ağır 5 Yemenlinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerinin hedef alınacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havalimanı ve 3 hayati limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.