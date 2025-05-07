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Papa seçimi başlıyor

Papa seçildiği Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz dumanla tüm dünyaya duyuruluyor. Bacanın kurulumu tamamlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Papa seçimi başlıyor

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Katolik Hristiyanlar'ın ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yüzlerce yıllık geleneklere dayanan uzun bir süreç başladı.
Papa'nın öldüğü andan halefinin göreve başladığı ana kadar geçecek sürede yaşanacak her şey adım adım planlanmış durumda.
Bu sürecin en önemli ayağını "konklav" yani papa seçimi oluşturuyor. Vatikan'dan yapılan açıklamada, konklavın bugün başlayacağı bildirildi.

Seçimler Vatikan'da bulunan Sistine Şapeli'nde günde dört oylama usulüyle yapılacak. Seçim sürecinde kardinaller Vatikan'da kalacak ve dış dünyayla herhangi bir temas kuramayacak. İçeri herhangi bir iletişim aracının girmesine de izin verilmeyecek. Papa seçimine girebilecek şu anda yaşı 80'in altında 136 kardinal bulunuyor. Yeni ismini belirledikten sonra hep bu şekilde anılacak olan papanın kendisi için belirleyeceği isim, sembolik açıdan çok önemli.


Papa seçildiği Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan beyaz dumanla tüm dünyaya duyuruluyor. Bacanın kurulumu tamamlandı.

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