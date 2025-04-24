Papa için 9 gün yas ilan edildi!

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tabutu içindeki ilk görüntüleri servis edildi. Papa'nın Vatikan'daki konutu ve Papalık Sarayı'ndaki şahsi kullanım alanları mühürlendi.



Papa'nın yüzüğü imha edilirken, tesbihi ise eline verildi. Açık bir tabutta yatan naaşı, kardinaller ve Latince ilahiler eşliğinde dün görkemli bir törenle, yaşadığı Vatikan konutunun şapelinden, Aziz Petrus'a nakledildi. Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacağı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Papa için Roma'da düzenlenecek cenaze törenine katılacağı bildirildi.

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