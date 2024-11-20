Papa Francis’in vasiyeti ortaya çıktı: Cenazesi için talimat verdi

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nde yüzyıllardır uygulanan, papayı ardışık olarak selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç tabuta gömme geleneğini değiştirme kararı aldı. Francis, çinko kaplamalı ahşap bir tabuta defnedilmeyi ve cenazesinin halkın ziyaretine açılmamasını talep etti.

Katolik Kilisesi'nin dini lideri Papa Francis (Fotoğraf: AA)

Geleneksel olarak, bir papa vefat ettiğinde cenazesi Aziz Petrus Bazilikası'nda sergilenir ve ziyaretçilerin saygılarını sunması için platform üzerine yerleştirilir. Ancak Papa Francis, bu uygulamayı istemediğini ve naaşının kapalı tabutta kalacağını belirtti.

Emerit Papa 16. Benediktus Vatikan'daki cenaze töreni (Fotoğraf: AA)

ÜÇ TABUT UYGULAMASI

Üç tabut uygulaması, ölen papayı hava geçirmez şekilde mühürlemek için kullanılırken genellikle görev süresi boyunca çıkarılan madeni paralar veya kararnameler de papayla birlikte gömülüyor. Ancak Francis'in, bu geleneğin yerine daha sade bir defin töreni yapılmasını istediği ortaya çıktı.

Emerit Papa 16. Benediktus Vatikan'daki cenaze töreni (Fotoğraf: AA)

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

17 Aralık'ta 88 yaşına girecek olan Papa, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Diz ve sırt ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullansa da Eylül ayında iki yoğun yurtdışı gezisine katılmış ve Ekim ayında Vatikan'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Papa Francis'in vasiyeti orya çıktı (Fotoğraf: AA)

VATİKAN DIŞINDA GÖMÜLEN İKİNCİ PAPA OLACAK

Papa Francis, cenaze törenlerinin sadeleştirilmesi gerektiği düşüncesini geçen yıldan bu yana dile getiriyor. Ayrıca, bir asırdan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk papa olmayı planlıyor. Aziz Petrus Bazilikası yerine, Roma'daki Meryem Ana Bazilikası'nı tercih eden Francis, burayı Meryem Ana'ya olan bağlılığı nedeniyle özel buluyor ve sık sık dua etmek için ziyaret ediyor.

Papa Francis öldükten sonra Vatikan dışına gömülecek (Fotoğraf: AA)

Vatikan dışında gömülen son papa, 1903 yılında hayatını kaybeden ve St. John Lateran Bazilikası'na defnedilen Papa Leo XIII'tü. Francis'in bu kararı, Katolik dünyasında önemli bir geleneksel değişiklik olarak değerlendiriliyor.