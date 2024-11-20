İsrail’in ileri karakolu Güney Kıbrıs’a ağır darbe! Gemi Turları tek tek İptal edildi

Rum basınına yansıyan bilgilere göre, 2024 yılı boyunca Güney Kıbrıs'a düzenlenecek 200 cruise turunun 90'ı, bölgedeki gerginlikler nedeniyle iptal edildi. Ancak, söz konusu iptallere rağmen, gelecek yıl için GKRY turizmi konusunda iyimser bir beklenti oluştuğu ifade ediliyor.

Siyonist İsrail ve katliam destekçisi ABD'nin ileri karakolu haline gelen Güney Kıbrıs Rum Kesimi , turizm de büyük bir darbe aldı. Katil İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki limanlara yapılması planlanan cruise turlarının yaklaşık yarısı iptal edildi.

Askeri ve istihbarat faaliyetlerine dair araştırmalar yürüten İngiliz Declassified UK'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İngiltere'ye ait askeri kargo uçaklarının katil İsrail'e Ekim 2023'ten itibaren gerçekleştirdiği 60'tan fazla uçuşun büyük bölümü, Limasol kenti yakınlarındaki "egemen üs" statüsüne sahip Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden yapıldı.

İngiltere ve ABD'nin, katil İsrail'e destek amacıyla Kıbrıs Rum Kesimi 'ndeki İngiliz üslerini kullanarak Ada'ya askeri yığınak yaptığı ve Tel Aviv yönetimine silah ile istihbarat desteği sağladığı ortaya çıkmıştı.

Orta Doğu'daki operasyonlara hazırlık için Akrotiri'di kullanıyorlar (Fotoğraf: AA)

AKROTİRİ HAVA ÜSSÜ'NDEN İSTİHBARAT AMAÇLI UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Rum ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre, ABD'nin istihbarat amaçlı uçuşları da Akrotiri Hava Üssü'nden gerçekleştiriliyor. Bu uçuşların, Orta Doğu'daki operasyonlara hazırlık için Akrotiri'de kalıcı olarak bulunan 129 Amerikalı havacıyı içerdiği ve ABD'nin casus uçuşlar için keşif filosunu buraya konuşlandırdığı öne sürülüyor. Ayrıca, ABD Hava Kuvvetlerinin, Ada'daki İngiliz topraklarında varlığını artırdığı ve bu durumun kamuoyundan gizli tutulmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Mart 2019'da yayımlanan bir ABD Hava Kuvvetleri belgesine göre, 2018'de Akrotiri'de bulunan ABD'li havacı sayısı 87 iken, bu sayının 6 yıl içinde yüzde 48 oranında artırılması planlanıyordu. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda kurulacak tesislerin maliyetinin ise 27 milyon dolar olacağı tahmin ediliyordu.