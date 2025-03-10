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Dünya genelinde X'e erişim sorunu yaşanıyor! Elon Musk'tan flaş açıklama: Siber saldırı altındayız

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e dünya genelinde uzun süredir erişim sorunu yaşanıyor. Konu ile ilgili ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'tan flaş açıklama geldi. Elon Musk, X'e yönelik yapılan siber saldırıların devam ettiğini belirterek "Arkasında büyük bir grup ya da devlet var." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 21:05 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 21:39
Dünya genelinde X’e erişim sorunu yaşanıyor! Elon Musk’tan flaş açıklama: Siber saldırı altındayız

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ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.

Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

X'in New York'lu kullanıcıları için hala bağlantı sorunu devam ederken, sorunla ilgili Musk'tan veya platformun herhangi bir yetkilisinden henüz bir açılama yapılmadı.

Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

ELON MUSK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Elon Musk siber saldırı olduğunu söyledi Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "𝕏'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.

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