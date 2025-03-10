Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun ʺsiber saldırıʺ kaynaklı olduğunu söyledi. (Takvim.com.tr arşiv)

ELON MUSK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Elon Musk siber saldırı olduğunu söyledi Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "𝕏'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.