CIA'de yüzyılın vurgunu! Eski yetkili nükleer savaş bahanesiyle sahte casusluk programı kurdu
ABD istihbaratı film gibi bir dolandırıcılık hikayesiyle çalkalanıyor. CIA'in eski yöneticilerinden David J. Rush'ın federal hükümeti koruma adı altında sahte bir gizli program kurarak kamu kaynaklarını yağmaladığı ortaya çıktı.
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- CIA'in eski üst düzey yöneticisi David J. Rush, sahte bir casusluk programı oluşturarak milyonlarca dolarlık altın külçesi elde etmekle suçlanıyor.
- Rush'ın evinde 40 milyon dolardan fazla değerde altın külçesi bulundu ve sahte bir istihbarat programı kurduğu iddia edildi.
- Rush, iki meslektaşını sahte programa dahil ederek onlardan birini sahte devlet sözleşmesiyle milyonlarca dolar aktarmaya ikna etti.
- CIA'deki gizlilik önlemleri ve güvenlik soruşturmaları, Rush'ın bu programı tek başına nasıl oluşturabildiği konusunda sorgulanıyor.
- Rush, suçlamaları reddederken mahkeme, kaçma riski nedeniyle yerel hapishanede tutuklu kalmasına karar verdi.
ABD, istihbarat tarihinin en sıra dışı yolsuzluk skandallarından biriyle çalkalanıyor. CIA'in eski üst düzey yöneticilerinden David J. Rush'ın sahte casusluk programı oluşturduğu ve milyonlarca dolarlık altın külçesine sahip olduğu ortaya çıktı.
CIA YETKİLİSİNDEN 40 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, evinde 40 milyon dolardan fazla değerde altın külçesi bulunan eski üst düzey CIA yetkilisi, kişisel kullanımı için milyonlarca doları aktarmak üzere kullandığı sahte, son derece gizli bir istihbarat programı oluşturmuştu.
SAHTE KARA KUTU PROGRAMI
Soruşturmaya yakın kaynaklara göre geçtiğimiz ay tutuklanan ve kamu parasını çalmak suçundan yargılanan David J. Rush'ın en gizli istihbarat operasyonları için bir tür kara kutu olan özel erişim programı olarak bilinen bir sistem kurduğu belirtildi.
En yüksek güvenlik iznine sahip istihbarat personeli bile, özel yetkilendirme olmadan bu SAP'lere erişemiyor.
İKİ SUÇ ORTAĞI, SAHTE SÖZLEŞME
The Washington Post'a konuşan kişiler ceza soruşturmasının Rush'ın son derece gizli sahte programa iki meslektaşını dahil ettiğini veya başlattığını, onları da suç ortağı haline getirdiğini ve başkalarıyla bu konuda konuşmalarını engellediğini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, Rush'ın onlardan birini yine sahte olan bir devlet sözleşmesi aracılığıyla programa milyonlarca dolar aktarmaya ikna ettiğini belirttiler. Rush'ın "sahte bir sözleşme" yaptığı belirtildi.
CIA'in Bilim ve Teknoloji Direktörlüğünde çalışan Rush suçlamaları reddederken hakim ise Rush'ın kaçma riski olduğuna karar vererek duruşmaya kadar yerel hapishanede tutuklu kalmasına hükmetti.
CIA'DE GÜVENLİK KRİZİ
Soruşturmaya yakın kaynakların anlattıkları, CIA'deki gizlilik önlemleri ve güvenlik soruşturmaları konusundaki ciddi sorunları ortaya çıkardı.
Rush'ın üstlerinden onay almadan kurgusal bir casusluk programı için nasıl tek başına bir "kara kutu" oluşturabildiği hâlâ belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Rush'ın sahte programa dahil ettiği iki meslektaşının bunun sahte olduğunu bilip bilmediği de belirsiz.
NÜKLEER SAVAŞ, DOĞAL AFETLER, FELAKETLER
Soruşturmaya yakın kaynaklardan biri, Rush'ın sahte programının "hükümetin sürekliliği" operasyonlarını, yani nükleer savaş, doğal afetler veya diğer felaketler durumunda ABD federal hükümetinin işleyişini sürdürmeyi amaçlayan programları içerdiğini söyledi.
ALTIN KÜLÇELERİ, MİLYONLARCA DOLAR NAKİT, LÜKS SAATLER
Hükümetin hazırladığı bir tutanağa göre, Rush, 18 Mayıs'ta FBI'ın evine düzenlediği baskının ardından tutuklandı. Baskında ajanlar, yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 303 altın külçesi, 2 milyon dolar nakit para ve 35 lüks saat ele geçirdi.