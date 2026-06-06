CIA'de yüzyılın vurgunu! Eski yetkili nükleer savaş bahanesiyle sahte casusluk programı kurdu

CIA'deki gizlilik önlemleri ve güvenlik soruşturmaları, Rush'ın bu programı tek başına nasıl oluşturabildiği konusunda sorgulanıyor.

Rush, iki meslektaşını sahte programa dahil ederek onlardan birini sahte devlet sözleşmesiyle milyonlarca dolar aktarmaya ikna etti.

Rush'ın evinde 40 milyon dolardan fazla değerde altın külçesi bulundu ve sahte bir istihbarat programı kurduğu iddia edildi.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, evinde 40 milyon dolardan fazla değerde altın külçesi bulunan eski üst düzey CIA yetkilisi, kişisel kullanımı için milyonlarca doları aktarmak üzere kullandığı sahte, son derece gizli bir istihbarat programı oluşturmuştu.

ABD, istihbarat tarihinin en sıra dışı yolsuzluk skandallarından biriyle çalkalanıyor. CIA 'in eski üst düzey yöneticilerinden David J. Rush'ın sahte casusluk programı oluşturduğu ve milyonlarca dolarlık altın külçesine sahip olduğu ortaya çıktı.

Eski CIA yetkilisi David J. Rush, Fotoğraflar: Takvim, Washington Post

SAHTE KARA KUTU PROGRAMI

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre geçtiğimiz ay tutuklanan ve kamu parasını çalmak suçundan yargılanan David J. Rush'ın en gizli istihbarat operasyonları için bir tür kara kutu olan özel erişim programı olarak bilinen bir sistem kurduğu belirtildi.

En yüksek güvenlik iznine sahip istihbarat personeli bile, özel yetkilendirme olmadan bu SAP'lere erişemiyor.

İKİ SUÇ ORTAĞI, SAHTE SÖZLEŞME

The Washington Post'a konuşan kişiler ceza soruşturmasının Rush'ın son derece gizli sahte programa iki meslektaşını dahil ettiğini veya başlattığını, onları da suç ortağı haline getirdiğini ve başkalarıyla bu konuda konuşmalarını engellediğini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, Rush'ın onlardan birini yine sahte olan bir devlet sözleşmesi aracılığıyla programa milyonlarca dolar aktarmaya ikna ettiğini belirttiler. Rush'ın "sahte bir sözleşme" yaptığı belirtildi.

CIA'in Bilim ve Teknoloji Direktörlüğünde çalışan Rush suçlamaları reddederken hakim ise Rush'ın kaçma riski olduğuna karar vererek duruşmaya kadar yerel hapishanede tutuklu kalmasına hükmetti.