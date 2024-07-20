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Pakistan'dan flaş adım! Eli kanlı Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı aldı

Pakistan hükümeti, soykırımcı Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararı aldı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 18:15 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 18:15
Pakistan’dan flaş adım! Eli kanlı Netanyahu’yu terörist olarak tanıma kararı aldı

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Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararı aldı.



Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Siyasi İşler Danışmanı Rana Sanaullah, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) temsilcileri, ülkenin başkenti İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan hükümeti, TLP'nin bir hafta süren Gazze'ye destek gösterileri ardından, parti ile masaya otururken, yapılan toplantı sonucu tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşma dahilinde Pakistan hükümeti, İsrail Başbakanı'nı resmen "terörist" olarak tanıyacak ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet edecek.



Federal hükümet ile TLP'yi temsil eden Allama Ghulam Abbas Faizi ve Shafique Amini arasında 18 Temmuz'da başlayan görüşmeler sonucu hükümetin, "İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli kurbanlarına" yönelik desteğin hızlandırılacağını açıklandı.

Anlaşma, Pakistan Başbakanı'nın Siyasi İşler Danışmanı Sanaullah ve Enformasyon Bakanı Tarar tarafından imzalandı.

Sanaullah, TLP'nin Filistin halkına yönelik çabalarını tebrik ederek, hükümetin Gazze'ye daha fazla insani yardım sevkiyatı yapılacağını bildirdi.

Filistin'e 31 Temmuz'a kadar 1000 tondan fazla gıda ve ilaç sevkiyatı yapılacağını duyuran Sanaullah, hükümetin, Filistin halkına tıbbi yardım sağlanması ve bölgeye sağlık personeli gönderilmesi konusunda da mutabık kalındığını söyledi.

Filistin hükümetinin gerekli düzenlemeleri yapması halinde yaralı Filistinlilerin tedavileri için Pakistan'a getirileceğini belirten Sanaullah, ülkedeki okul ve hastanelerin Filistinlilere eğitim ve tıbbi imkanlar sağlamak üzere açık olduğunu da kaydetti.


"NETANYAHU BİR TERÖRİST VE SAVAŞ SUÇLARININ FAİLİDİR"

Sanaullah, İsrail'i "terörist devlet" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da uluslararası yasalara göre savaş suçlusu olarak tanımlayarak, Pakistan'ın Filistinlilere yardım etmek ve İsrail'i kınamak için mümkün olan her yolu kullanacağını aktardı.

Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Sanaullah, "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir." ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.


İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ŞİRKETLERİ TESPİT VE BOYKOT ETMEK İÇİN KOMİTE KURULDU

"Sadece İsrail'i değil, İsrail ile ilişkili tüm ürünleri ve bu zulme doğrudan veya dolaylı olarak karışan veya bunlara yardım eden şirketleri boykot edeceğiz." diyen Sanaullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finansal olarak destekleyen şirketleri tespit edilmesi ve bu şirketlerin ürünlerinin yasaklanması için komite kurulduğunu açıkladı.

Pakistan hükümetinin, Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen İsrail güçlerine doğrudan ya da dolaylı olarak yardım eden şirketlerin ürünlerinden ya da hizmetlerinden faydalanmayacağını aktaran Sanaullah, uluslararası camiayı da Netanyahu'yu yaptıklarından sorumlu tutmaya ve adalete teslim etmeye davet etti.

Sanaullah, TLP'nin Filistin halkına olan tutkusunu tebrik ederek hükümetin, ABD'de tutuklu Aafia Sıddıki'nin serbest bırakılması için çabaların hızlandırılması konusunda parti ile mutabık kaldığını kaydetti.

TLP ise anlaşmaya varılmasının ardından, Ravalpindi şehrinin Faizabad ilçesinde düzenlediği eylemi önceki akşam sonlandırmıştı.

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