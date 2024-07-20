Pakistan'dan flaş adım! Eli kanlı Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı aldı

Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Sanaullah, "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir." ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

"NETANYAHU BİR TERÖRİST VE SAVAŞ SUÇLARININ FAİLİDİR" Sanaullah, İsrail'i "terörist devlet" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'yu da uluslararası yasalara göre savaş suçlusu olarak tanımlayarak, Pakistan 'ın Filistinlilere yardım etmek ve İsrail'i kınamak için mümkün olan her yolu kullanacağını aktardı.



İSRAİL'İ DESTEKLEYEN ŞİRKETLERİ TESPİT VE BOYKOT ETMEK İÇİN KOMİTE KURULDU



"Sadece İsrail'i değil, İsrail ile ilişkili tüm ürünleri ve bu zulme doğrudan veya dolaylı olarak karışan veya bunlara yardım eden şirketleri boykot edeceğiz." diyen Sanaullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını finansal olarak destekleyen şirketleri tespit edilmesi ve bu şirketlerin ürünlerinin yasaklanması için komite kurulduğunu açıkladı.

Pakistan hükümetinin, Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen İsrail güçlerine doğrudan ya da dolaylı olarak yardım eden şirketlerin ürünlerinden ya da hizmetlerinden faydalanmayacağını aktaran Sanaullah, uluslararası camiayı da Netanyahu'yu yaptıklarından sorumlu tutmaya ve adalete teslim etmeye davet etti.

Sanaullah, TLP'nin Filistin halkına olan tutkusunu tebrik ederek hükümetin, ABD'de tutuklu Aafia Sıddıki'nin serbest bırakılması için çabaların hızlandırılması konusunda parti ile mutabık kaldığını kaydetti.

TLP ise anlaşmaya varılmasının ardından, Ravalpindi şehrinin Faizabad ilçesinde düzenlediği eylemi önceki akşam sonlandırmıştı.