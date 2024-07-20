



80 KİŞİ YARALANDI



Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in "ABD ile işbirliği içinde sivil alanları, hizmet ve ekonomik tesisleri hedef aldığı" ifade edilen açıklamada, İsrail'in Hudeyde kentini (petrol depolarını ve elektrik santralini) hedef alması sonucu çoğu yanık olmak üzere 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almazken, yerel sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarının ardından Hudeyde kenti merkezindeki El-Alfi Hastanesi'ne 2 ölü ve onlarca yaralı getirildiğini aktardı.

Aynı kaynak, ölen ve yaralananların büyük bir kısmının Hudeyde Limanı'ndaki yakıt tesislerinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.



İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ SUR'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ



İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı.

YEMEN'DEN KINAMA

Yemen'deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadelerine yer verildi.