Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treni Multan bölgesinde raydan çıktı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.

TREN RAYDAN ÇIKTI

Dawn gazetesinin haberine göre, tren, Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pakistan Demir Yolları Sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Trenin makinisti Rizwan Abbas ise yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı.

Geo News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi.

Ülkede son bir yılda yaşanan bir dizi tren kazası, Pakistan Demir Yollarının tren ve demir yolu hatlarının bakımına ilişkin ihmalleri ve yapısal sorunları konusunda endişeleri artırdığı belirtiliyor.

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