Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı! Ölü ve yaralılar var
Pakistan’ın Multan bölgesinde Peşaver’e giden yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Saatte 100 kilometre hızla ilerlerken kaza yapan trende kurtarma çalışmaları devam ederken son bir yılda art arda yaşanan kazalar ise ülkedeki demir yolu altyapısı ve bakım ihmallerini yeniden tartışmaya açtı.
Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treni Multan bölgesinde raydan çıktı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi yaralandı.
TREN RAYDAN ÇIKTI
Dawn gazetesinin haberine göre, tren, Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Pakistan Demir Yolları Sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Trenin makinisti Rizwan Abbas ise yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı.
Geo News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi.
Ülkede son bir yılda yaşanan bir dizi tren kazası, Pakistan Demir Yollarının tren ve demir yolu hatlarının bakımına ilişkin ihmalleri ve yapısal sorunları konusunda endişeleri artırdığı belirtiliyor.
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