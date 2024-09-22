Bir gözünü elini ve ayağını kaybetti! Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid’in hayallerini çaldı

İsrail ordusunun nisan ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Maan bölgesine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 13 yaşındaki Vahid el-Galban, bir gözünü, elini ve ayağını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde yıldız futbolcu olma hayali kurarken İsrail bombardımanında bir gözünü, elini ve bacağını kaybeden 13 yaşındaki Vahid el-Galban , protez el ve bacak tedavisiyle yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor.

Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid'in hayallerini çaldı (TAKVİM.COM.TR)



"YILDIZ BİR FUTBOLCU OLMA HAYALİM VARDI"



AA muhabirine konuşan Filistinli Vahid, "Yıldız bir futbolcu olma hayalim vardı. En büyük isteğim eskisi gibi arkadaşlarımla futbol oynamak, okula gitmek. Normal hayatıma dönmek istiyorum." dedi.

Filistinli çocuk, sadece uzuvlarını değil, yıldız bir futbolcu olma hayalini ve umutlarını da yitirdiğini dile getirdi.

Bir elinin kesildiğini, artık en basit günlük ihtiyaçlarını yerine getirmenin dahi kendisi için çok zor olduğunu anlatan küçük Vahid, arkadaşları ile top oynamayı, okuluna dönmeyi ve yeniden hayata tutunmayı çok istediğini ifade etti.

Vahid, Arap ülkelerine yurt dışında tedavi görmesi ve kendisine protez el ve bacak takılması konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.