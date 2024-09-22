Bir gözünü elini ve ayağını kaybetti! Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid’in hayallerini çaldı

Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid'in hayallerini çaldı (TAKVİM.COM.TR)
"OĞLUMUN GAZZE DIŞINDA TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİYOR"
Küçük Vahid'in annesi Huveyda el-Galban ise oğlunun çok zor günler geçirdiğini, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.
Filistinli anne, "Vahid yaşadıklarından çok etkilendi. Ona pozitif enerji vermeye çalışıyorum, Allah'a şükretmesini, birçok çocuğun maalesef saldırılarda vefat ettiğini söyleyerek onu teselli ediyorum." dedi.
"İsrail saldırısında çocuğum bir ayağını, elini, gözünü kaybetti ve vücudunda da yaralar var. Oğlumun Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor, burada yeterli imkanlar yok. Tek isteği tedavi olup, okuluna dönmek ve arkadaşları ile futbol oynamak." diyen acılı anne oğlunun nispeten sağlıklı olan diğer gözü için de cerrahi operasyon gerektiğini aktardı.
Filistinli anne, oğlunun Gazze dışında tedavi görmesi için kendilerine destek verilmesi çağrısında bulundu.
Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid'in hayallerini çaldı (TAKVİM.COM.TR)
İSRAİL'İN ŞARAPNEL ETKİLİ BOMBALARI ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLUYOR
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 41 bini, yaralı sayısı da 95 bini geçerken, çok sayıda kişi de uzuvlarını kaybetti. Doktorlar, bölgedeki tıbbi imkansızlıklar nedeniyle yaralıların uzuvlarını keserek onları hayatta tutmaya çalışıyor.
Özellikle çocuklarda, İsrail'in saldırılarında kullandığı şarapnel etkili bombalar nedeniyle ciddi yaralanmalar görülüyor. İsrail saldırıları nedeniyle ağır bedeller ödeyen çocuklar, aldıkları yaralar nedeniyle ampütasyon (uzuv kesilmesi), felç, hayat boyu etkisi sürecek yaralanmalar ve kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor.
İSRAL'İN GAZZE SALDIRILARI SÜRÜYOR (AA)
GAZZE DIŞINDA TEDAVİ GÖRMESİ GEREKEN 12 BİN YARALI VAR
İsrail, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs'tan bu yana işgal ederek kapalı tutuyor. Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı niteliğindeki Refah'ın da kapatılmasının ardından yurt dışında tedavi görmesi gereken binlerce yaralı ve hasta, büyük bir mağduriyet yaşıyor.
Gazze'deki Medya Ofisi'nin son verilerine göre, 12 bin yaralının Gazze dışında tedavi görmesi gerekiyor.