Hollywood’da siyonist baskı! Filistin destekçisi oyuncu Susan Sarandon kara listede

Hollywood'da siyonist baskı devam ediyor. Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e destek verdiği için Hollywood'da iş bulamadığını söyledi.

Dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e destek verdiği için Hollywood’da iş bulamadığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

HOLLYWOOD KARA LİSTEYE ALDI

Sarandon geçtiğimiz yıl kasım ayında Filistin yanlısı protestolara katılan Sarandon, Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Hollywood tarafından kara listeye alındığını belirtti.

FİLİSTİN PROTESTOSUNA KATILMIŞTI

78 yaşındaki Sarandon, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla New York'ta düzenlenen bir eyleme katılmıştı. Sarandon, geçen yıl katıldığı bir mitingde "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir. Filistin'in kurtuluşu." ifadelerini kullandığı için oyunculuk ajansından kovulduğunu söyledi.

MENAJERİ TERK ETTİ

The Times'a verdiği röportaj veren Sarandon, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon, "Ajansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildi" dedi.

The Times'a verdiği röportaj veren Sarandon, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon, ʺAjansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildiʺ dedi, Takvim Fotoğraf arşivi

SADECE SARANDON DEĞİL!

United Talent Agency ajansından, Filistin ile ilgili yorumları yüzünden kovulan Sarandon, sadece kendisinin değil, birçok güvenlik görevlisi, yazar ve ressamın da benzer şekilde işsiz kaldığını belirtti.

Son dönemde ifade özgürlüğünü kullandığı için işten atılan pek çok isim daha olduğunu söyleyen Sarandon "Geçen yıl kasım ayından bu yana işlerini kaybeden çok sayıda insan var… bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için" dedi.

Sarandon, büyük bütçeli filmlerde yeniden rol alıp alamayacağına yönelik soruya ise "Bilmiyorum. Hollywood'dan bir şey olacağını sanmıyorum" şeklinde cevap verdi.

Dünyaca ünlü yıldız 4 kez aday olduğu Oscar'da, 1996 yılında Sean Penn ile başrolü paylaştığı "Dead Man Walking" ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmış ve ayrıca "Atlantic City", "Thelma ve Louise" ve "Lorenzo'nun Yağı" gibi filmlerde rol almıştı.