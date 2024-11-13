SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hollywood’da siyonist baskı! Filistin destekçisi oyuncu Susan Sarandon kara listede

Hollywood Filistin’e destek veren ünlülere baskı yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e destek verdiği için Hollywood’da iş bulamadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Filistin eylemlerine katılan Sarandon, menajeri tarafından terk edildiğini ve film projelerinin iptal edildiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 10:58
Hollywood’da siyonist baskı! Filistin destekçisi oyuncu Susan Sarandon kara listede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hollywood'da siyonist baskı devam ediyor. Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e destek verdiği için Hollywood'da iş bulamadığını söyledi.

Dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e destek verdiği için Hollywood’da iş bulamadığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviDünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e destek verdiği için Hollywood’da iş bulamadığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

HOLLYWOOD KARA LİSTEYE ALDI

Sarandon geçtiğimiz yıl kasım ayında Filistin yanlısı protestolara katılan Sarandon, Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Hollywood tarafından kara listeye alındığını belirtti.

FİLİSTİN PROTESTOSUNA KATILMIŞTI

78 yaşındaki Sarandon, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla New York'ta düzenlenen bir eyleme katılmıştı. Sarandon, geçen yıl katıldığı bir mitingde "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir. Filistin'in kurtuluşu." ifadelerini kullandığı için oyunculuk ajansından kovulduğunu söyledi.

Oscar ödüllü aktrislere Gazze ambargosu: Filistini destekledikleri için ajanstan atılıp rollerini kaybettilerOscar ödüllü aktrislere Gazze ambargosu: Filistini destekledikleri için ajanstan atılıp rollerini kaybettiler

MENAJERİ TERK ETTİ

The Times'a verdiği röportaj veren Sarandon, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon, "Ajansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildi" dedi.

The Times'a verdiği röportaj veren Sarandon, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon, ʺAjansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildiʺ dedi, Takvim Fotoğraf arşiviThe Times'a verdiği röportaj veren Sarandon, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon, ʺAjansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildiʺ dedi, Takvim Fotoğraf arşivi

SADECE SARANDON DEĞİL!

United Talent Agency ajansından, Filistin ile ilgili yorumları yüzünden kovulan Sarandon, sadece kendisinin değil, birçok güvenlik görevlisi, yazar ve ressamın da benzer şekilde işsiz kaldığını belirtti.

Son dönemde ifade özgürlüğünü kullandığı için işten atılan pek çok isim daha olduğunu söyleyen Sarandon "Geçen yıl kasım ayından bu yana işlerini kaybeden çok sayıda insan var… bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için" dedi.

Sarandon, büyük bütçeli filmlerde yeniden rol alıp alamayacağına yönelik soruya ise "Bilmiyorum. Hollywood'dan bir şey olacağını sanmıyorum" şeklinde cevap verdi.

Dünyaca ünlü yıldız 4 kez aday olduğu Oscar'da, 1996 yılında Sean Penn ile başrolü paylaştığı "Dead Man Walking" ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmış ve ayrıca "Atlantic City", "Thelma ve Louise" ve "Lorenzo'nun Yağı" gibi filmlerde rol almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş’ın CHP’li ya da CHP’siz adaylık planı! Özgür Özel’in kafasındaki hesap... İmamoğlu’nun masasındaki senaryo
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den 3. Dünya Savaşı uyarısı! ABD Suriye’den çekilecek mi? Dikkat çeken İsrail sözleri
Trump bakanlarını seçiyor! Talk showdan Pentagon’a: Fox News sunucusu Pete Hegseth savunma bakanı olacak
Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Sanıkların cezaevi şartları nasıl? Nevzat ve Salim’in kaldığı yer dikkat çekti
Napoli’den flaş Osimhen açıklaması! Galatasaray’ın parası yok
İntihar mı cinayet mi? Altın madalyalı balerin Eylül Sıla Ilgaz odasında asılı halde bulundu
ÖZEL | Okan Buruk’tan dünya yıldızına veto!
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var
Galatasaray yıldızı Batshuayi 7 milyon TL dolandırıldı! Ev kirası ve otomobil için danışmanına verdiği 200 bin Euro buhar oldu
Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk bakan oldu! İşte milyarderin Beyaz Saray’daki görevi
Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar
SON DAKİKA