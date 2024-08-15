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Pakistan'da el bombalı saldırı! Otelin önünde sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’da bir otelin önünde el bombalı saldırı düzenlendi. Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık yetkilileri, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 10:49 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:49
Pakistan’da el bombalı saldırı! Otelin önünde sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

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Pakistan'da bir otelin önünde el bombalı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletinde bir otelin önünde oturan kişilere yönelik el bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

PAKİSTAN'DA EL BOMBALI SALDIRI

Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bir otelin önüne el bombalı saldırı düzenledi.

Pakistan'da Bağımsızlık Günü kapsamında kutlamalar yapılıyorduPakistan'da Bağımsızlık Günü kapsamında kutlamalar yapılıyordu

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Polis, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık yetkilileri, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

El bombalı eylem, Ketta'da halkın ülkenin bağımsızlık yıl dönümünü kutladığı günlerde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

YILLARDIR SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR

2000'de kurulan BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu nedenle Pakistan güvenlik güçleri, emniyet mensupları ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge. Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda bulunuyor.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

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