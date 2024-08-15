Donald Trump’ın yamyam merakı! Yasadışı göçmenlere dehşet verici gönderme: Her mitinginde Hannibal Lecter’i anıyor

Kurgusal bir karakter olan seri katil Hannibal Lecter Trump'ın pek çok konuşmasına konu oluyor.

"KUZULARIN SESSİZLİĞİ'Nİ İZLEYEN VAR MI?"

Trump Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ndeki kabul konuşmasında ise "Kuzuların Sessizliği'ni izleyen var mı? Merhum, büyük Hannibal Lecter… Sizi akşam yemeğine davet etmeyi çok isterdi. Bunlar akıl hastanelerini boşaltıyorlar." demişti.

HER MİTİNGİNDE BİR KEZ ONU ANIYOR

Cumhuriyetçi başkan adayı 11 Mayıs'ta New Jersey, Wildwood'da ise "Merhum, büyük Hannibal Lecter. Harika bir adam. Son sahneyi hatırlıyor musunuz? İşte, ülkemize salınan ve ülkemizde istemediğimiz insanlar var" ifadelerini kullandı.

GÖÇMENLERE YAMYAM GÖNDERMESİ

Washington Post, Trump'ın söylemlerinin saçma olduğunu belirtti. Trump yamyam göndermesini kaçak göçmenlere ithafen yapıyor. Trump, mitinglerinde göçmen karşıtı mesjaını iletmek için her defasında Hannibal Lecter'e atıf yapıyor.

Trump'ın biyografisini yazan Tim O'Brien, Trump'ın başkan olana kadar hayatının en önemli dönemi olan 1980'lerin mezar bekçisi olduğunu yazmıştı.

"TARİF EDİLEMEZ BİR DEHŞET"

Trump, 2023 Mart'ta yaptığı konuşmasında ise "Kuzuların Sessizliği" filmine atıf yapmıştı. Trump hakkındaki bir diğer biyografi kitabını yazan Gwenda Blair ise "Lecter'den bahsetmesi Trump'ın göçmenlerle ilişkin önceki tanımlamalarından "çıtayı yükseltmeye" devam etmesinin bir yolu" dedi ve "Sadece suçlular tecavizcüler değil, Trump bunları 2015'ten beri kullanıyor ama karışıma yamyam da katalım" ifadelerini kullandı. Blair ayrıca Hannibal Lecter'in "tarif edilemez bir dehşetin yerleşik bir markası" olduğunu belirtti.

Seçmenler, Trump'ın yamyam göndermesi ile ABD'ye yasadışı yollardan gelen insanlarının hannibal Lecter gibi akıl hastanelerinden geldiğini vurguladığını düşünüyor.